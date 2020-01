TORINO – Il difensore della Juventus Daniele Rugani potrebbe lasciare i bianconeri durante la sessione di mercato in corso.

Il giocatore infatti, ai margini de progetto di Maurizio Sarri, potrebbe finire in prestito fino a fine stagione alla Sampdoria: i blucerchiati hanno contattato la Juventus che ha dato il suo benestare, e ora devono trovare l’accordo con il giocatore bianconero, che ha suscitato anche interessi in Inghilterra e in altri club italiani.