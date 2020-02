TORINO – Nel posticipo di ieri sera tra Udinese e Inter è sceso in campo il secondo portiere nerazzurro Padelli, per via di un infortunio alla mano di Samir Handanovic. Il portiere salterà sicuramente le sfide contro Milan e Lazio e rischierebbe di saltare anche il match con i bianconeri ma la probabilità che guarisca per questo match è abbastanza alta.