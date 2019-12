In numbers: la Supercoppa Italiana

TORINO – Attraverso un comunicato apparso sul suo sito internet, la Juventus ha ripercorso i numeri della Supercoppa Italiana che disputerà questa sera.

32ª edizione della Supercoppa Italiana: la squadra detentrice dello Scudetto ha alzato il trofeo nel 71% delle occasioni finora (22 su 31).

In tre delle ultime cinque edizioni della Supercoppa Italiana ha perso la squadra detentrice dello Scudetto e in due di queste occasioni la partita è stata decisa ai calci di rigore (successi del Napoli nel 2014 e del Milan nel 2016).

Per la Juventus si tratta della 15ª partecipazione alla Supercoppa Italiana (almeno quattro più di qualsiasi altra squadra) – la Lazio giocherà questa sfida per l’ottava volta, quarta per presenze nella competizione.

Juventus e Lazio si affronteranno in Supercoppa Italiana per la quinta volta, diventando così le due squadre che più volte si sono sfidate nella storia della competizione.

“I quattro precedenti tra Juventus e Lazio in Supercoppa Itailana vedeno due successi per parte: 14 le reti in queste quattro sfide tra le due squadre, 3.5 di media a incontro.

La Juventus ha mancato l’appuntamento con il gol solo in una delle precedenti 14 partite di Supercoppa Italiana (0-1 v Inter nel 2005) – dall’altra parte la Lazio non ha trovato la rete in tre delle sette partecipazioni alla competizione.

La Lazio ha vinto tre delle ultime sei partite contro la Juventus in tutte le competizioni (3P), tanti successi quanti nelle precedenti 35 sfide contro i bianconeri (8N, 24P).

Paulo Dybala ha segnato tre reti in Supercoppa Italiana, tutte contro la Lazio: dovesse trovare il gol, l’argentino diventerebbe il miglior marcatore nella storia della competizione, superando Del Piero, Eto’o, Shevchenko e Tevez.

Dovesse giocare, Gianluigi Buffon diventerebbe il giocatore con più presenze nella storia della Supercoppa Italiana (attualmente a nove, come Dejan Stankovic) – inoltre il portiere italiano è con Stankovic il giocatore che ha vinto più volte questo trofeo (sei).

Ciro Immobile ha segnato due gol in Supercoppa Italiana (doppietta v Juventus nel 2017), nessun giocatore della Lazio ha realizzato più reti nella competizione (a quota due anche Claudio López).” (Juventus.com)