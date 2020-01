TORINO – Il giocatore della Juventus Federico Bernardeschi è uno di quelli che potrebbe lasciare i bianconeri.

L’esterno infatti non sembra rientrare più nei piani di Maurizio Sarri, che lo ha impiegato poco in questa prima parte della stagione. Bernardeschi ha molte pretendenti, ma la Juventus non vorrebbe sacrificarlo durante questo mercato, ma sperare in un suo rilancio in vista dell’Europeo di questa estate.