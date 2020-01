TORINO – L’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha parlato dopo la vittoria di ieri ottenuta contro il Napoli.

“Questa vittoria rappresenta tanto anche per com’è arrivata. Il pareggio era un risultato più giusto. Molti dicono che questa è fortuna, io credo invece voglia dire che non molliamo mai. Ci crediamo sempre fino alla fine, è scattato qualcosa nella testa. Scudetto? L’obiettivo è continuare a crescere. Non ci montiamo la testa, restiamo coi piedi per terra.”