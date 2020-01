Ilicic: “Volevo andarmene per giocarmi lo Scudetto”

TORINO – L’attaccante dell’Atalanta Josep Ilicic ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

Sono stato molto vicino all’addio. Volevo fare un passo più avanti, giocare per lo scudetto. Lo dissi anche alla società. Non c’era solo il Napoli e il primo a chiamarmi per trattenermi fu Gasperini. Io non so cosa sarebbe successo se fossi andato via, se da un’altra parte avrei segnato, che ne so, trenta gol. Sono felice dove sono. Vivrei l’Europa League come un passo indietro. Io voglio giocare sempre la Champions.”