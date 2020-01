Ilicic: “Scudetto? È successo al Leicester…”

TORINO – A parte lo scivolone contro la Spal, il cammino dell’Atalanta in questo campionato è sorprendente. A parlarne è stato Josip Ilicic, che ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: “Stiamo facendo molto bene, però per arrivare a poter competere per lo Scudetto ci vuole ancora tanto: tanta qualità, tanto lavoro. Guardando la rosa della Juventus, si vede che ci sono 22 titolari di livello mondiale. Può succedere, certo, è capitato anche al Leicester e può capitare anche qui. L’Atalanta è sulla strada giusta”.