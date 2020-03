Ilicic: “Non siamo più una sorpresa, vogliamo continuare e non fermarci”

TORINO – Il giocatore dell’Atalanta Josip Ilicic ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport dopo i quattro gol al Valencia ieri sera.

“Io ho pensato solo a me, non ai difensori che mi affrontano. In occasione del rigore ho visto lo spazio, e me ne sono andato da quella parte. Non mi piace studiare gli avversari preferisco concentrarmi sul mio gioco. Non mi voglio fermare, voglio andare avanti, mi spiace giocare senza pubblico ma diamo soddisfazione a chi sta a casa, ci divertiamo in campo e diamo una gioia. L’Atalanta non è più una sorpresa, vogliamo continuare, non ci vogliamo fermare mai. Dobbiamo crescere giorno dopo giorno, divertirci. Non è facile arrivare a questi livelli. Ci divertiamo andiamo avanti senza pensare a dove arrivare. Obiettivi individuali? Un giocatore senza squadra non vale nulla. Rigore? Non era facile dopo averne sbagliati altri.”

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<