Il weekend del settore giovanile bianconero

TORINO – Attraverso il suo sito internet la Juventus ha reso noti gli impegni delle squadre giovanili maschili e femminili.

“Per le Under bianconere comincia un anno tutto da vivere per continuare a crescere. Si ricomincia, ovviamente, dalle fondamenta costruite nel finale di 2019.

L’Under 19 femminile e l’Under 17 maschile approcciano al 2020 da prime in classifica con un cammino perfetto. I ragazzi di mister Pedone, finora, hanno saputo solo vincere. 12 successi in 12 gare, con 54 reti all’attivo e 13 gol subiti.

Fotocopia o quasi il rendimento delle ragazze di Spugna: 11 vittorie su 11, con ben 90 gol messi a segno e solo 3 subiti.

Guida la classifica anche l’Under 16 imbattuta di Andrea Bonatti, con 32 punti raccolti in 12 gare, frutto di 10 vittorie e 2 pareggi. A quota 18 punti in classifica l’Under 15 di Corrado Grabbi, che ha chiuso il 2019 con due vittorie. Il modo migliore per proiettarsi al nuovo anno. Si riparte da qui. Fino alla fine.

IL PRIMO WEEKEND DELL’ANNO – MASCHILE

UNDER 17

GARA AMICHEVOLE

NOVARA – JUVENTUS

C.S. NOVARELLO –

VIA DANTE GRAZIOSI 1 GRANOZZO CON MONTICELLO – ORE 15,00

UNDER 16

GARA AMICHEVOLE NOVARA – JUVENTUS

C.S. NOVARELLO

VIA DANTE GRAZIOSI 1 GRANOZZO CON MONTICELLO – ORE 13,00

UNDER 15

GARA AMICHEVOLE

JUVENTUS – NOVARA

CAMPO ALE & RICKY VIA STUPINIGI 182 – VINOVO – ORE 15,00

UNDER 14

TORNEO HALIMA HAIDER

CAMPO GIUSEPPE CANDIANI

VIA CANDIANI 12 – ROMA

DAL 2 AL 6 GENNAIO

TORNEO DELL’EPIFANIA

ANTISTADIO FRANCAVILLA

FRANCAVILLA AL MARE

DAL 3 AL 6 GENNAIO

IL PRIMO WEEKEND DELL’ANNO – FEMMINILE

UNDER 19

GARA DI CAMPIONATO

INTER – JUVENTUS

CENTRO SPORTIVO BOCCACCIO – SESTO S.GIOVANNI

5 GENNAIO ORE 14.30” (Juventus.com)