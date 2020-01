Il weekend del settore giovanile

TORINO – Attraverso il suo sito internet la Juventus ha comunicato gli impegni delle sue squadre giovanili per il weekend.

MASCHILE

UNDER 23

GARA CAMPIONATO 23A GIORNATA

SABATO 25 GENAIO ORE 15,00

AURORA PRO PATRIA-JUVENTUS U23

STADIO SPERONI VIA CAMPO SPORTIVO 28 – BUSTO ARSIZIO

UNDER 19

GARA CAMPIONATO 1A GIORNATA – RITORNO

SABATO 25 GENNAIO ORE 13,00

EMPOLI-JUVENTUS

C.SO MONTEBORO VIA PIANEZZOLI SNC – EMPOLI

UNDER 17

GARA AMICHEVOLE

VENERDI 24 GENNAIO ORE 15,30

JUVENTUS-PUSKAS ACADEMY

CAMPO ALE & RICKY VIA STUPINIGI 182 – VINOVO

UNDER 16

GARA CAMPIONATO 3A GIORNATA – RITORNO

DOMENICA 26 GENNAIO ORE 15,00

JUVENTUS-PARMA

CAMPO ALE & RICKY VIA STUPINIGI 182 – VINOVO

UNDER 15

GARA CAMPIONATO 3A GIORNATA – RITORNO

DOMENICA 26 GENNAIO ORE 13,00

JUVENTUS-PARMA

CAMPO ALE & RICKY VIA STUPINIGI 182 – VINOVO

UNDER 14

CAMPIONATO U14 INTERR.LE SOC. PROF 1A GIORNATA – RITORNO

SABATO 25 GENNAIO ORE 14,30

JUVENTUS-VIRTUS ENTELLA

CAMPO MAROLA VIA DEL CASTELLO 3 – VINOVO

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U15 SECONE SQUADRE 12A GIORNATA – ANDATA

SABATO 25 GENNAIO

JUVENTUS-POZZOMAINA

CAMPO ALE & RICKY VIA STUPINIGI 182 – VINOVO

UNDER 13

TORNEO “ATIETIS CUP”

DA GIOVEDI 23 A DOMENICA 26 GENNAIO

VINLIUS (LITUANIA)

CAMPIONATO UNDER 13 PROF 7A GIORNATA – ANDATA

SABATO 25 GENNAIO ORE 17,00

JUVENTUS-VIRTUS ENTELLA

CAMPO: JTC di Via Stupinigi 182 – VINOVO

CAMPIONATO UNDER 13 PROF 7A GIORNATA – ANDATA

SABATO 25 GENNAIO ORE 17,00

GENOA-JUVENTUS

CAMPO: sintetico “Gambino” di via del Mare – ARENZANO (GE)

UNDER 12

CONFRONTO TECNICO

DOMENICA 26 GENNAIO ORE 9,30

JUVENTUS-TRIESTINA

CAMPO: JTC di Via Stupinigi 182 – VINOVO

TORNEO FAIR PLAY ELITE UNDER 13

SABATO 25 GENNAIO

H. 15,00 JUVENTS-IVREA CALCIO

H. 16,00 JUVENTUS-OLMO

CAMPO: via Circonvallazione 1 – PAVONE (TO)

UNDER 11

TORNEO “EUROPEAN FUTSAL CUP”

SABATO 25 E DOMENICA 26 GENNAIO

CAMPO: Gymnase de la rotonde, STRASBOURG (Francia)

TORNEO “IBER CUP”

DA LUNEDI 20 A DOMENICA 26 GENNAIO

Porto Alegre (Brasile)

MEMORIAL “A. GARIAZZO”

DOMENICA 26 GENNAIO ORE 15,45

JUVENTUS-TORINO

CAMPO: via Santa Cristina 16 – BORGARO T.SE (TO)

UNDER 10

CONFRONTO TECNICO

DOMENICA 26 GENNAIO ORE 9,30

JUVENTUS-TRIESTINA

CAMPO: JTC di Via Stupinigi 182 – VINOVO

TORNEO “CRISTALLI DI NEVE”

SABATO 25 GENNAIO ORE 17,40

JUVENTUS-2a GIRONE E

CAMPO: Via Alberto Sordi 13 – GRUGLIASCO (TO)

TORNEO “IL PULCINO MASCHERATO”

DOMENICA 26 GENNAIO

CAMPO: Comunale di via Enzo Ferrari 3 – PIANEZZA (TO)

AMICHEVOLE

DOMENICA 26 GENNAIO ORE 10,00

JUVENTUS-CHIERI

CAMPO: “Chisola” di via al Castello 3 – VINOVO (TO)

UNDER 9

WINTER SCA CUP

SABATO 25 GENNAIO

H. 14,20 JUVENTUS-Qualif. Dil.

H. 14,40: JUVENTUS-Qualif. Dil.

H. 15,00 quadrangolare di finale

CAMPO: “Corso Alba” strada San Bernardino 22 – ASTI

AMICHEVOLE

DOMENICA 26 GENNAIO ORE 11,30

JUVENTUS-SCA ASTI

CAMPO: “Chisola” di via al Castello 3 – VINOVO (TO)

TORNEO “CRISTALLI DI NEVE”

SABATO 25 GENNAIO

H. 14,55: JUVENTUS-VANCHIGLIA

H. da definire: JUVENTUS-CASELLE

CAMPO: Via Alberto Sordi 13 – GRUGLIASCO (TO)

AMICHEVOLE

DOMENICA 26 GENNAIO ORE 11,30

JUVENTUS-VENARIA

CAMPO: “Chisola” di via al Castello 3 – VINOVO (TO)

UNDER 8

TROFEO “JAKALA CUP”

SABATO 25 GENNAIO

H. 16,00: JUVENTUS -CHISOLA

H. 16,45: JUVENTUS-CHIERI

CAMPO: via del Castello 3 – VINOVO (TO)

CONFRONTO TECNICO

DOMENICA 26 GENNAIO ORE 9,30

JUVENTUS-TRIESTINA

CAMPO: JTC di Via Stupinigi 182 – VINOVO

AMICHEVOLE

SABATO 25 GENNAIO ORE 14,30

SETTIMO-JUVENTUS

CAMPO: “Primo Levi” di via Primo Levi 1 – SETTIMOT.SE (TO)

AMICHEVOLE

DOMENICA 26 GENNAIO ORE 10,00

JUVENTUS-CHIERI

CAMPO: “Chisola” di via al Castello 3 – VINOVO (TO)

UNDER 7

TORNEO “COPPA CARNEVALE 2020”

SABATO 25 GENNAIO

H. 15,30: JUVENTUS-PIOSSASCO

H. 16,00: JUVENTUS-CASTAGNOLE P.

H. 16,30: JUVENTUS-BACIGALUPO

CAMPO: Palestra Comunale di via Circonvallazione 1 – PANCALIERI (TO)

TORNEO “COPPA CARNEVALE 2020”

DOMENICA 26 GENNAIO

Dalle h. 17,00: quadrangolare di finale

CAMPO: Palestra Comunale di via Circonvallazione 1 – PANCALIERI (TO)

WINTER SCA CUP

DOMENICA 26 GENNAIO

H. 14,20: JUVENTUS-Qualif. Dil.

H. 15,00: JUVENTUS-Qualif. Dil.

H. 15,40: JUVENTUS-Qualif. Dil.

H. 16,00: semifinale

H. 16,20: finale

CAMPO: “Corso Alba” strada San Bernardino 22 – ASTI

FEMMINILE

UNDER 19

DOMENICA 26 GENNAIO ORE 14,30

GARA DI CAMPIONATO RIOZZESE-JUVENTUS

Loc. Cerro al Lampo (MI)

UNDER 17

DOMENICA 26 GENNAIO ORE 11,00

ALLENAMENTO CONGIUNTO JUVENTUS-INDEP. IVREA

Via Sotti 22, GARINO

UNDER 15

SABATO 25 GENNAIO ORE 16,00

GARA DI CAMPIONATO JUVENTUS-TORINO WOMEN

Via del Castello 3, CHISOLA

UNDER 14

SABATO 25 GENNAIO ORE 14,00

TORNEO CALCIO E CORIANDOLI VENARIA-JUVENTUS

Via San Marchese 27, VENARIA

UNDER 13

DOMENICA 26 GENNAIO ORE 14,00

TORNEO CALCIO E CORIANDOLI JUVENTUS-CHIERI

Via San Marchese 27, VENARIA

UNDER 12

SABATO 25 GENNAIO ORE 15,00

ALLENAMENTO CONGIUNTO JUVENTUS-BIELLESE

Via del Castello 3, CHISOLA

UNDER 11

SABATO 25 GENNAIO ORE 14,30

MEMORIAL RIVERA JUVENTUS-S. GIACOMO CHIERI

Via Ragazzoni 2, TORINO

UNDER 10

SABATO 25 GENNAIO ORE 11,00

TEST MATCH JUVENTUS-PIACENZA

Via Sotti 22, GARINO

UNDER 9

DOMENICA 26 GENNAIO ORE 11,40

COPPA CARNEVALE JUVENTUS-LENCI POIRINO

SISPORT-JUVENTUS

Via Sotti 22, GARINO” (Juventus.com)