Il weekend del settore giovanile

TORINO – Attraverso il suo sito internet la Juventus ha comunicato gli impegni delle sue squadre giovanili per il weekend.
MASCHILE
UNDER 23
GARA CAMPIONATO 23A GIORNATA
SABATO 25 GENAIO ORE 15,00
AURORA PRO PATRIA-JUVENTUS U23
STADIO SPERONI VIA CAMPO SPORTIVO 28 – BUSTO ARSIZIO
UNDER 19
GARA CAMPIONATO 1A GIORNATA – RITORNO
SABATO 25 GENNAIO ORE 13,00
EMPOLI-JUVENTUS
C.SO MONTEBORO VIA PIANEZZOLI SNC – EMPOLI
UNDER 17
GARA AMICHEVOLE
VENERDI 24 GENNAIO ORE 15,30
JUVENTUS-PUSKAS ACADEMY
CAMPO ALE & RICKY VIA STUPINIGI 182 – VINOVO
UNDER 16
GARA CAMPIONATO 3A GIORNATA – RITORNO
DOMENICA 26 GENNAIO ORE 15,00
JUVENTUS-PARMA
CAMPO ALE & RICKY VIA STUPINIGI 182 – VINOVO
UNDER 15
GARA CAMPIONATO 3A GIORNATA – RITORNO
DOMENICA 26 GENNAIO ORE 13,00
JUVENTUS-PARMA
CAMPO ALE & RICKY VIA STUPINIGI 182 – VINOVO
UNDER 14
CAMPIONATO U14 INTERR.LE SOC. PROF 1A GIORNATA – RITORNO
SABATO 25 GENNAIO ORE 14,30
JUVENTUS-VIRTUS ENTELLA
CAMPO MAROLA VIA DEL CASTELLO 3 – VINOVO
CAMPIONATO GIOVANISSIMI U15 SECONE SQUADRE 12A GIORNATA – ANDATA
SABATO 25 GENNAIO
JUVENTUS-POZZOMAINA
CAMPO ALE & RICKY VIA STUPINIGI 182 – VINOVO
UNDER 13
TORNEO “ATIETIS CUP”
DA GIOVEDI 23 A DOMENICA 26 GENNAIO
VINLIUS (LITUANIA)
CAMPIONATO UNDER 13 PROF 7A GIORNATA – ANDATA
SABATO 25 GENNAIO ORE 17,00
JUVENTUS-VIRTUS ENTELLA
CAMPO: JTC di Via Stupinigi 182 – VINOVO
CAMPIONATO UNDER 13 PROF 7A GIORNATA – ANDATA
SABATO 25 GENNAIO ORE 17,00
GENOA-JUVENTUS
CAMPO: sintetico “Gambino” di via del Mare – ARENZANO (GE)
UNDER 12
CONFRONTO TECNICO
DOMENICA 26 GENNAIO ORE 9,30
JUVENTUS-TRIESTINA
CAMPO: JTC di Via Stupinigi 182 – VINOVO
TORNEO FAIR PLAY ELITE UNDER 13
SABATO 25 GENNAIO
H. 15,00 JUVENTS-IVREA CALCIO
H. 16,00 JUVENTUS-OLMO
CAMPO: via Circonvallazione 1 – PAVONE (TO)
UNDER 11
TORNEO “EUROPEAN FUTSAL CUP”
SABATO 25 E DOMENICA 26 GENNAIO
CAMPO: Gymnase de la rotonde, STRASBOURG (Francia)
TORNEO “IBER CUP”
DA LUNEDI 20 A DOMENICA 26 GENNAIO
Porto Alegre (Brasile)
MEMORIAL “A. GARIAZZO”
DOMENICA 26 GENNAIO ORE 15,45
JUVENTUS-TORINO
CAMPO: via Santa Cristina 16 – BORGARO T.SE (TO)
UNDER 10
CONFRONTO TECNICO
DOMENICA 26 GENNAIO ORE 9,30
JUVENTUS-TRIESTINA
CAMPO: JTC di Via Stupinigi 182 – VINOVO
TORNEO “CRISTALLI DI NEVE”
SABATO 25 GENNAIO ORE 17,40
JUVENTUS-2a GIRONE E
CAMPO: Via Alberto Sordi 13 – GRUGLIASCO (TO)
TORNEO “IL PULCINO MASCHERATO”
DOMENICA 26 GENNAIO
CAMPO: Comunale di via Enzo Ferrari 3 – PIANEZZA (TO)
AMICHEVOLE
DOMENICA 26 GENNAIO ORE 10,00
JUVENTUS-CHIERI
CAMPO: “Chisola” di via al Castello 3 – VINOVO (TO)
UNDER 9
WINTER SCA CUP
SABATO 25 GENNAIO
H. 14,20 JUVENTUS-Qualif. Dil.
H. 14,40: JUVENTUS-Qualif. Dil.
H. 15,00 quadrangolare di finale
CAMPO: “Corso Alba” strada San Bernardino 22 – ASTI
AMICHEVOLE
DOMENICA 26 GENNAIO ORE 11,30
JUVENTUS-SCA ASTI
CAMPO: “Chisola” di via al Castello 3 – VINOVO (TO)
TORNEO “CRISTALLI DI NEVE”
SABATO 25 GENNAIO
H. 14,55: JUVENTUS-VANCHIGLIA
H. da definire: JUVENTUS-CASELLE
CAMPO: Via Alberto Sordi 13 – GRUGLIASCO (TO)
AMICHEVOLE
DOMENICA 26 GENNAIO ORE 11,30
JUVENTUS-VENARIA
CAMPO: “Chisola” di via al Castello 3 – VINOVO (TO)
UNDER 8
TROFEO “JAKALA CUP”
SABATO 25 GENNAIO
H. 16,00: JUVENTUS -CHISOLA
H. 16,45: JUVENTUS-CHIERI
CAMPO: via del Castello 3 – VINOVO (TO)
CONFRONTO TECNICO
DOMENICA 26 GENNAIO ORE 9,30
JUVENTUS-TRIESTINA
CAMPO: JTC di Via Stupinigi 182 – VINOVO
AMICHEVOLE
SABATO 25 GENNAIO ORE 14,30
SETTIMO-JUVENTUS
CAMPO: “Primo Levi” di via Primo Levi 1 – SETTIMOT.SE (TO)
AMICHEVOLE
DOMENICA 26 GENNAIO ORE 10,00
JUVENTUS-CHIERI
CAMPO: “Chisola” di via al Castello 3 – VINOVO (TO)
UNDER 7
TORNEO “COPPA CARNEVALE 2020”
SABATO 25 GENNAIO
H. 15,30: JUVENTUS-PIOSSASCO
H. 16,00: JUVENTUS-CASTAGNOLE P.
H. 16,30: JUVENTUS-BACIGALUPO
CAMPO: Palestra Comunale di via Circonvallazione 1 – PANCALIERI (TO)
TORNEO “COPPA CARNEVALE 2020”
DOMENICA 26 GENNAIO
Dalle h. 17,00: quadrangolare di finale
CAMPO: Palestra Comunale di via Circonvallazione 1 – PANCALIERI (TO)
WINTER SCA CUP
DOMENICA 26 GENNAIO
H. 14,20: JUVENTUS-Qualif. Dil.
H. 15,00: JUVENTUS-Qualif. Dil.
H. 15,40: JUVENTUS-Qualif. Dil.
H. 16,00: semifinale
H. 16,20: finale
CAMPO: “Corso Alba” strada San Bernardino 22 – ASTI
FEMMINILE
UNDER 19
DOMENICA 26 GENNAIO ORE 14,30
GARA DI CAMPIONATO RIOZZESE-JUVENTUS
Loc. Cerro al Lampo (MI)
UNDER 17
DOMENICA 26 GENNAIO ORE 11,00
ALLENAMENTO CONGIUNTO JUVENTUS-INDEP. IVREA
Via Sotti 22, GARINO
UNDER 15
SABATO 25 GENNAIO ORE 16,00
GARA DI CAMPIONATO JUVENTUS-TORINO WOMEN
Via del Castello 3, CHISOLA
UNDER 14
SABATO 25 GENNAIO ORE 14,00
TORNEO CALCIO E CORIANDOLI VENARIA-JUVENTUS
Via San Marchese 27, VENARIA
UNDER 13
DOMENICA 26 GENNAIO ORE 14,00
TORNEO CALCIO E CORIANDOLI JUVENTUS-CHIERI
Via San Marchese 27, VENARIA
UNDER 12
SABATO 25 GENNAIO ORE 15,00
ALLENAMENTO CONGIUNTO JUVENTUS-BIELLESE
Via del Castello 3, CHISOLA
UNDER 11
SABATO 25 GENNAIO ORE 14,30
MEMORIAL RIVERA JUVENTUS-S. GIACOMO CHIERI
Via Ragazzoni 2, TORINO
UNDER 10
SABATO 25 GENNAIO ORE 11,00
TEST MATCH JUVENTUS-PIACENZA
Via Sotti 22, GARINO
UNDER 9
DOMENICA 26 GENNAIO ORE 11,40
COPPA CARNEVALE JUVENTUS-LENCI POIRINO
SISPORT-JUVENTUS
Via Sotti 22, GARINO” (Juventus.com)
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