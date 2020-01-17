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Il weekend del settore giovanile

Il weekend del settore giovanile

Bianconeri in campo

di redazionejuvenews
Juventus Under
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TORINO – Tramite il suo sito internet la Juventus ha comunicato le date e gli orari delle partite delle sue squadre under.

“ MASCHILE
UNDER 23

GARA CAMPIONATO 22A GIORNATA
DOMENICA 19 GENNAIO ORE 15,00
JUVENTUS-AREZZO
STADIO MOCCAGATTA SPALTO ROVERETO 17 – ALESSANDRIA

UNDER 19

GARA CAMPIONATO 15A GIORNATA-ANDATA
SABATO 18 GENNAIO ORE 17,00
JUVENTUS-FIORENTINA
CAMPO ALE & RICKY VIA STUPINIGI 182 – VINOVO

UNDER 17

GARA CAMPIONATO 2A GIORNATA-RITORNO
DOMENICA 19 GENNAIO ORE 15,00
GENOA-JUVENTUS
VIA FELICE MARITANO 20 – GENOVA

UNDER 16

GARA AMICHEVOLE
GIOVEDI 16 GENNAIO ORE 15,30
JUVENTUS-GARUDA SELECT
CAMPO ALE & RICKY VIA STUPINIGI 182 – VINOVO

UNDER 14

TORNEO IMMO CUP OUTDOOR e INDOOR
SABATO 18 E DOMENICA 19 GENNAIO
LORRACH – GERMANIA

GARA AMICHEVOLE
SABATO 18 GENNAIO ORE 11,00
JUVENTUS-GIANA ERMINIO
CAMPO ALE & RICKY VIA STUPINIGI 182 – VINOVO

UNDER 13

TORNEO IMMO CUP INDOOR E OUTDOOR
SABATO 18 E DOMENICA 19 GENNAIO
CAMPI: Gym Lorrach, Wintersbuckstrasse 18 – LORRACH (D) e Football ground Grutt, Gruttweg 13 – LORRACH (D)

TROFEO DEL CENTENARIO
DOMENICA 19 GENNAIO
H. 15,15: JUVENTUS-Qualif. Dilettante
H. 16,00: JUVENTUS-PINEROLO
H. 16,45: finale
CAMPO: “Luigi Barbieri” di viale Piazza d’Armi 6 – PINEROLO (TO)

UNDER 12

TEST MATCH
DOMENICA 19 GENNAIO ORE 11,30
JUVENTUS-BRESCIA
CAMPO: JTC di Via Stupinigi 182 – VINOVO (TO)

TEST MATCH
DOMENICA 19 GENNAIO ORE 16,00
JUVENTUS-GIORGIONE
CAMPO: JTC di Via Stupinigi 182 – VINOVO (TO)

TORNEO DEL CENTENARIO
DOMENICA 19 GENNAIO
H. 9,30: JUVENTUS-Qualif. Dilettante
H. 10,15: JUVENTUS-Qualif. Dilettante
H. 11,00: JUVENTUS-PINEROLO
CAMPO: “Luigi Barbieri” di viale Piazza d’Armi 6 – PINEROLO (TO)

UNDER 11

MEMORIAL A. GARIAZZO
SABATO 18 GENNAIO
CAMPO: via Santa Cristina 16 – BORGARO T.SE (TO)

TEST MATCH
DOMENICA 19 GENNAIO ORE 16,00
JUVENTUS-GIORGIONE
CAMPO: JTC di Via Stupinigi 182 – VINOVO (TO)

TONEO “IBER CUP”
SABATO 18 E DOMENICA 19 GENNAIO
Porto Alegre, BRASILE

TEST MATCH
DOMENICA 19 GENNAIO ORE 14,30
JUVENTUS-GIORGIONE
CAMPO: JTC di Via Stupinigi 182 – VINOVO (TO)

UNDER 10

TEST MATCH
DOMENICA 19 GENNAIO ORE 13,00
JUVENTUS-BRESCIA
CAMPO: JTC di Via Stupinigi 182 – VINOVO (TO)

TORNEO CRISTIALLI DI NEVE
SABATO 18 GENNAIO ORE 15,50
JUVENTUS-LUCENTO
CAMPO: Via Alberto Sordi 13 – GRUGLIASCO (TO)

TEST MATCH
DOMENICA 19 GENNAIO ORE 14,30
JUVENTUS-GIORGIONE
CAMPO: JTC di Via Stupinigi 182 – VINOVO (TO)

TORNEO IL PULCINO MASHERATO
DOMENICA 19 GENNAIO
H. 10,00: JUVENTUS-VANCHIGLIA
H. 11,00: JUVENTUS-LUCENTO
CAMPO: Comunale di via Enzo Ferrari 3 – PIANEZZA (TO)

UNDER 9

TEST MATCH
DOMENICA 19 GENNAIO ORE 11,30
JUVENTUS-BRESCIA
CAMPO: JTC di via Stupinigi 182 – VINOVO (TO)

AMICHEVOLE
SABATO 18 GENNAIO ORE 11,45
CHISOLA-JUVENTUS
CAMPO: “Chisola” di via del Castello 3 – VINOVO (TO)

TORNEO CRISTALLI DI NEVE
SABATO 18 GENNAIO
H. 14,00: JUVENTUS vs ALICESE ORIZZONTI
H. 14,55: JUVENTUS vs ALPIGNANO
CAMPO: Via Alberto Sordi 13 – GRUGLIASCO (TO)

TORNEO PALLONE IN MASCHERA
DOMENICA 19 GENNAIO
CAMPO: Corso Francesco Ferrucci 63A – TORINO

UNDER 8

TEST MATCH
DOMENICA 19 GENNAIO ORE 11,30
JUVENTUS-BRESCIA
CAMPO: JTC di via Stupinigi 182 – VINOVO (TO)

AMICHEVOLE
SABATO 18 GENNAIO ORE 10,30
CHISOLA-JUVENTUS
CAMPO: “Chisola” di via del Castello 3 – VINOVO (TO)

AMICHEVOLE
SABATO 18 GENNAIO ORE 10,30
CHISOLA-JUVENTUS
CAMPO: “Chisola” di via del Castello 3 – VINOVO (TO)

TROFEO JAKALA CUP
DOMENICA 19 GENNAIO
H. 16,00: JUVENTUS-SISPORT
H. 16,45: JUVENTUS-CHISOLA BIANCO
CAMPO: via del Castello 3 – VINOVO (TO)

UNDER 7

AMICHEVOLE
SABATO 18 GENNAIO ORE 11,45
CHISOLA-JUVENTUS
CAMPO: “Chisola” di via del Castello 3 – VINOVO (TO)

TRIANGOLARE AMICHEVOLE
DOMENICA 19 GENNAIO
H. 15,00: JUVENTUS-SISPORT
H. 15,40: JUVENTUS-FOSSANO
CAMPO: via P. Olivero 40 – TORINO

TORNEO SOTTO L’ALBERO
SABATO 18 GENNAIO ORE 16,30
JUVENTUS-POZZOMAINA
CAMPO: via Monte Ortigara 78 – TORINO
FEMMINILE
UNDER 19

DOMENICA 19 GENNAIO ORE 12,30
GARA DI CAMPIONATO JUVE-LADY GRANATA CITTADELLA
Via del Castello 3, CHISOLA

UNDER 15

SABATO 18 GENNAIO ORE 16,00
AMICHEVOLE JUVENTUS-FOSSANO
Via del Castello 3 CHISOLA

UNDER 14

SABATO 18 GENNAIO ORE 14,00
TORNEO CALCIO E CORIANDOLI GARINO-JUVENTUS
Via Sotti 22, GARINO

UNDER 13

DOMENICA 19 GENNAIO ORE 14,00
TORNEO CALCIO E CORIANDOLI PRO EUREKA-JUVENTUS

UNDER 12

SABATO 18 GENNAIO ORE 16,30
TORNEO MEMORIAL MOSSO JUVENTUS-ROSTA
DOMENICA 19 GENNAIO ORE 17,00
TORNEO MEMORIAL MOSSO JUVENTUS-SALUZZO

UNDER 11

SABATO 18 GENNAIO ORE 14,30
MEMORIAL RIVERA LUCENTO-JUVENTUS
DOMENICA 19 GENNAIO ORE 14,30
MEMORIAL RIVERA SAN MAURIZIO C.SE-JUVENTUS
Via Ragazzoni 2, TORINO

UNDER 10

SABATO 18 GENNAIO ORE 15.30
TORNEO COPPA CARNEVALE JUVENTUS-GARINO
DOMENICA 19 GENNAIO ORE 12,00
TORNEO COPPA CARNEVALE JUVENTUS-BEINASCO
Via Sotti 22, GARINO

UNDER 9

DOMENICA 19 GENNAIO ORE 10,40
COPPA CARNEVALE JUVENTUS-S.GIACOMO
Via Sotti 22, GARINO” (Juventus.com)

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