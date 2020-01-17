Il weekend del settore giovanile

TORINO – Tramite il suo sito internet la Juventus ha comunicato le date e gli orari delle partite delle sue squadre under.
“ MASCHILE
UNDER 23
GARA CAMPIONATO 22A GIORNATA
DOMENICA 19 GENNAIO ORE 15,00
JUVENTUS-AREZZO
STADIO MOCCAGATTA SPALTO ROVERETO 17 – ALESSANDRIA
UNDER 19
GARA CAMPIONATO 15A GIORNATA-ANDATA
SABATO 18 GENNAIO ORE 17,00
JUVENTUS-FIORENTINA
CAMPO ALE & RICKY VIA STUPINIGI 182 – VINOVO
UNDER 17
GARA CAMPIONATO 2A GIORNATA-RITORNO
DOMENICA 19 GENNAIO ORE 15,00
GENOA-JUVENTUS
VIA FELICE MARITANO 20 – GENOVA
UNDER 16
GARA AMICHEVOLE
GIOVEDI 16 GENNAIO ORE 15,30
JUVENTUS-GARUDA SELECT
CAMPO ALE & RICKY VIA STUPINIGI 182 – VINOVO
UNDER 14
TORNEO IMMO CUP OUTDOOR e INDOOR
SABATO 18 E DOMENICA 19 GENNAIO
LORRACH – GERMANIA
GARA AMICHEVOLE
SABATO 18 GENNAIO ORE 11,00
JUVENTUS-GIANA ERMINIO
CAMPO ALE & RICKY VIA STUPINIGI 182 – VINOVO
UNDER 13
TORNEO IMMO CUP INDOOR E OUTDOOR
SABATO 18 E DOMENICA 19 GENNAIO
CAMPI: Gym Lorrach, Wintersbuckstrasse 18 – LORRACH (D) e Football ground Grutt, Gruttweg 13 – LORRACH (D)
TROFEO DEL CENTENARIO
DOMENICA 19 GENNAIO
H. 15,15: JUVENTUS-Qualif. Dilettante
H. 16,00: JUVENTUS-PINEROLO
H. 16,45: finale
CAMPO: “Luigi Barbieri” di viale Piazza d’Armi 6 – PINEROLO (TO)
UNDER 12
TEST MATCH
DOMENICA 19 GENNAIO ORE 11,30
JUVENTUS-BRESCIA
CAMPO: JTC di Via Stupinigi 182 – VINOVO (TO)
TEST MATCH
DOMENICA 19 GENNAIO ORE 16,00
JUVENTUS-GIORGIONE
CAMPO: JTC di Via Stupinigi 182 – VINOVO (TO)
TORNEO DEL CENTENARIO
DOMENICA 19 GENNAIO
H. 9,30: JUVENTUS-Qualif. Dilettante
H. 10,15: JUVENTUS-Qualif. Dilettante
H. 11,00: JUVENTUS-PINEROLO
CAMPO: “Luigi Barbieri” di viale Piazza d’Armi 6 – PINEROLO (TO)
UNDER 11
MEMORIAL A. GARIAZZO
SABATO 18 GENNAIO
CAMPO: via Santa Cristina 16 – BORGARO T.SE (TO)
TEST MATCH
DOMENICA 19 GENNAIO ORE 16,00
JUVENTUS-GIORGIONE
CAMPO: JTC di Via Stupinigi 182 – VINOVO (TO)
TONEO “IBER CUP”
SABATO 18 E DOMENICA 19 GENNAIO
Porto Alegre, BRASILE
TEST MATCH
DOMENICA 19 GENNAIO ORE 14,30
JUVENTUS-GIORGIONE
CAMPO: JTC di Via Stupinigi 182 – VINOVO (TO)
UNDER 10
TEST MATCH
DOMENICA 19 GENNAIO ORE 13,00
JUVENTUS-BRESCIA
CAMPO: JTC di Via Stupinigi 182 – VINOVO (TO)
TORNEO CRISTIALLI DI NEVE
SABATO 18 GENNAIO ORE 15,50
JUVENTUS-LUCENTO
CAMPO: Via Alberto Sordi 13 – GRUGLIASCO (TO)
TEST MATCH
DOMENICA 19 GENNAIO ORE 14,30
JUVENTUS-GIORGIONE
CAMPO: JTC di Via Stupinigi 182 – VINOVO (TO)
TORNEO IL PULCINO MASHERATO
DOMENICA 19 GENNAIO
H. 10,00: JUVENTUS-VANCHIGLIA
H. 11,00: JUVENTUS-LUCENTO
CAMPO: Comunale di via Enzo Ferrari 3 – PIANEZZA (TO)
UNDER 9
TEST MATCH
DOMENICA 19 GENNAIO ORE 11,30
JUVENTUS-BRESCIA
CAMPO: JTC di via Stupinigi 182 – VINOVO (TO)
AMICHEVOLE
SABATO 18 GENNAIO ORE 11,45
CHISOLA-JUVENTUS
CAMPO: “Chisola” di via del Castello 3 – VINOVO (TO)
TORNEO CRISTALLI DI NEVE
SABATO 18 GENNAIO
H. 14,00: JUVENTUS vs ALICESE ORIZZONTI
H. 14,55: JUVENTUS vs ALPIGNANO
CAMPO: Via Alberto Sordi 13 – GRUGLIASCO (TO)
TORNEO PALLONE IN MASCHERA
DOMENICA 19 GENNAIO
CAMPO: Corso Francesco Ferrucci 63A – TORINO
UNDER 8
TEST MATCH
DOMENICA 19 GENNAIO ORE 11,30
JUVENTUS-BRESCIA
CAMPO: JTC di via Stupinigi 182 – VINOVO (TO)
AMICHEVOLE
SABATO 18 GENNAIO ORE 10,30
CHISOLA-JUVENTUS
CAMPO: “Chisola” di via del Castello 3 – VINOVO (TO)
AMICHEVOLE
SABATO 18 GENNAIO ORE 10,30
CHISOLA-JUVENTUS
CAMPO: “Chisola” di via del Castello 3 – VINOVO (TO)
TROFEO JAKALA CUP
DOMENICA 19 GENNAIO
H. 16,00: JUVENTUS-SISPORT
H. 16,45: JUVENTUS-CHISOLA BIANCO
CAMPO: via del Castello 3 – VINOVO (TO)
UNDER 7
AMICHEVOLE
SABATO 18 GENNAIO ORE 11,45
CHISOLA-JUVENTUS
CAMPO: “Chisola” di via del Castello 3 – VINOVO (TO)
TRIANGOLARE AMICHEVOLE
DOMENICA 19 GENNAIO
H. 15,00: JUVENTUS-SISPORT
H. 15,40: JUVENTUS-FOSSANO
CAMPO: via P. Olivero 40 – TORINO
TORNEO SOTTO L’ALBERO
SABATO 18 GENNAIO ORE 16,30
JUVENTUS-POZZOMAINA
CAMPO: via Monte Ortigara 78 – TORINO
FEMMINILE
UNDER 19
DOMENICA 19 GENNAIO ORE 12,30
GARA DI CAMPIONATO JUVE-LADY GRANATA CITTADELLA
Via del Castello 3, CHISOLA
UNDER 15
SABATO 18 GENNAIO ORE 16,00
AMICHEVOLE JUVENTUS-FOSSANO
Via del Castello 3 CHISOLA
UNDER 14
SABATO 18 GENNAIO ORE 14,00
TORNEO CALCIO E CORIANDOLI GARINO-JUVENTUS
Via Sotti 22, GARINO
UNDER 13
DOMENICA 19 GENNAIO ORE 14,00
TORNEO CALCIO E CORIANDOLI PRO EUREKA-JUVENTUS
UNDER 12
SABATO 18 GENNAIO ORE 16,30
TORNEO MEMORIAL MOSSO JUVENTUS-ROSTA
DOMENICA 19 GENNAIO ORE 17,00
TORNEO MEMORIAL MOSSO JUVENTUS-SALUZZO
UNDER 11
SABATO 18 GENNAIO ORE 14,30
MEMORIAL RIVERA LUCENTO-JUVENTUS
DOMENICA 19 GENNAIO ORE 14,30
MEMORIAL RIVERA SAN MAURIZIO C.SE-JUVENTUS
Via Ragazzoni 2, TORINO
UNDER 10
SABATO 18 GENNAIO ORE 15.30
TORNEO COPPA CARNEVALE JUVENTUS-GARINO
DOMENICA 19 GENNAIO ORE 12,00
TORNEO COPPA CARNEVALE JUVENTUS-BEINASCO
Via Sotti 22, GARINO
UNDER 9
DOMENICA 19 GENNAIO ORE 10,40
COPPA CARNEVALE JUVENTUS-S.GIACOMO
Via Sotti 22, GARINO” (Juventus.com)
- Login o Registrazione