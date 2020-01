Il weekend del settore giovanile

TORINO – Tramite il suo sito internet la Juventus ha comunicato le date e gli orari delle partite delle sue squadre under.

“ MASCHILE

UNDER 23

GARA CAMPIONATO 22A GIORNATA

DOMENICA 19 GENNAIO ORE 15,00

JUVENTUS-AREZZO

STADIO MOCCAGATTA SPALTO ROVERETO 17 – ALESSANDRIA

UNDER 19

GARA CAMPIONATO 15A GIORNATA-ANDATA

SABATO 18 GENNAIO ORE 17,00

JUVENTUS-FIORENTINA

CAMPO ALE & RICKY VIA STUPINIGI 182 – VINOVO

UNDER 17

GARA CAMPIONATO 2A GIORNATA-RITORNO

DOMENICA 19 GENNAIO ORE 15,00

GENOA-JUVENTUS

VIA FELICE MARITANO 20 – GENOVA

UNDER 16

GARA AMICHEVOLE

GIOVEDI 16 GENNAIO ORE 15,30

JUVENTUS-GARUDA SELECT

CAMPO ALE & RICKY VIA STUPINIGI 182 – VINOVO

UNDER 14

TORNEO IMMO CUP OUTDOOR e INDOOR

SABATO 18 E DOMENICA 19 GENNAIO

LORRACH – GERMANIA

GARA AMICHEVOLE

SABATO 18 GENNAIO ORE 11,00

JUVENTUS-GIANA ERMINIO

CAMPO ALE & RICKY VIA STUPINIGI 182 – VINOVO

UNDER 13

TORNEO IMMO CUP INDOOR E OUTDOOR

SABATO 18 E DOMENICA 19 GENNAIO

CAMPI: Gym Lorrach, Wintersbuckstrasse 18 – LORRACH (D) e Football ground Grutt, Gruttweg 13 – LORRACH (D)

TROFEO DEL CENTENARIO

DOMENICA 19 GENNAIO

H. 15,15: JUVENTUS-Qualif. Dilettante

H. 16,00: JUVENTUS-PINEROLO

H. 16,45: finale

CAMPO: “Luigi Barbieri” di viale Piazza d’Armi 6 – PINEROLO (TO)

UNDER 12

TEST MATCH

DOMENICA 19 GENNAIO ORE 11,30

JUVENTUS-BRESCIA

CAMPO: JTC di Via Stupinigi 182 – VINOVO (TO)

TEST MATCH

DOMENICA 19 GENNAIO ORE 16,00

JUVENTUS-GIORGIONE

CAMPO: JTC di Via Stupinigi 182 – VINOVO (TO)

TORNEO DEL CENTENARIO

DOMENICA 19 GENNAIO

H. 9,30: JUVENTUS-Qualif. Dilettante

H. 10,15: JUVENTUS-Qualif. Dilettante

H. 11,00: JUVENTUS-PINEROLO

CAMPO: “Luigi Barbieri” di viale Piazza d’Armi 6 – PINEROLO (TO)

UNDER 11

MEMORIAL A. GARIAZZO

SABATO 18 GENNAIO

CAMPO: via Santa Cristina 16 – BORGARO T.SE (TO)

TEST MATCH

DOMENICA 19 GENNAIO ORE 16,00

JUVENTUS-GIORGIONE

CAMPO: JTC di Via Stupinigi 182 – VINOVO (TO)

TONEO “IBER CUP”

SABATO 18 E DOMENICA 19 GENNAIO

Porto Alegre, BRASILE

TEST MATCH

DOMENICA 19 GENNAIO ORE 14,30

JUVENTUS-GIORGIONE

CAMPO: JTC di Via Stupinigi 182 – VINOVO (TO)

UNDER 10

TEST MATCH

DOMENICA 19 GENNAIO ORE 13,00

JUVENTUS-BRESCIA

CAMPO: JTC di Via Stupinigi 182 – VINOVO (TO)

TORNEO CRISTIALLI DI NEVE

SABATO 18 GENNAIO ORE 15,50

JUVENTUS-LUCENTO

CAMPO: Via Alberto Sordi 13 – GRUGLIASCO (TO)

TEST MATCH

DOMENICA 19 GENNAIO ORE 14,30

JUVENTUS-GIORGIONE

CAMPO: JTC di Via Stupinigi 182 – VINOVO (TO)

TORNEO IL PULCINO MASHERATO

DOMENICA 19 GENNAIO

H. 10,00: JUVENTUS-VANCHIGLIA

H. 11,00: JUVENTUS-LUCENTO

CAMPO: Comunale di via Enzo Ferrari 3 – PIANEZZA (TO)

UNDER 9

TEST MATCH

DOMENICA 19 GENNAIO ORE 11,30

JUVENTUS-BRESCIA

CAMPO: JTC di via Stupinigi 182 – VINOVO (TO)

AMICHEVOLE

SABATO 18 GENNAIO ORE 11,45

CHISOLA-JUVENTUS

CAMPO: “Chisola” di via del Castello 3 – VINOVO (TO)

TORNEO CRISTALLI DI NEVE

SABATO 18 GENNAIO

H. 14,00: JUVENTUS vs ALICESE ORIZZONTI

H. 14,55: JUVENTUS vs ALPIGNANO

CAMPO: Via Alberto Sordi 13 – GRUGLIASCO (TO)

TORNEO PALLONE IN MASCHERA

DOMENICA 19 GENNAIO

CAMPO: Corso Francesco Ferrucci 63A – TORINO

UNDER 8

TEST MATCH

DOMENICA 19 GENNAIO ORE 11,30

JUVENTUS-BRESCIA

CAMPO: JTC di via Stupinigi 182 – VINOVO (TO)

AMICHEVOLE

SABATO 18 GENNAIO ORE 10,30

CHISOLA-JUVENTUS

CAMPO: “Chisola” di via del Castello 3 – VINOVO (TO)

AMICHEVOLE

SABATO 18 GENNAIO ORE 10,30

CHISOLA-JUVENTUS

CAMPO: “Chisola” di via del Castello 3 – VINOVO (TO)

TROFEO JAKALA CUP

DOMENICA 19 GENNAIO

H. 16,00: JUVENTUS-SISPORT

H. 16,45: JUVENTUS-CHISOLA BIANCO

CAMPO: via del Castello 3 – VINOVO (TO)

UNDER 7

AMICHEVOLE

SABATO 18 GENNAIO ORE 11,45

CHISOLA-JUVENTUS

CAMPO: “Chisola” di via del Castello 3 – VINOVO (TO)

TRIANGOLARE AMICHEVOLE

DOMENICA 19 GENNAIO

H. 15,00: JUVENTUS-SISPORT

H. 15,40: JUVENTUS-FOSSANO

CAMPO: via P. Olivero 40 – TORINO

TORNEO SOTTO L’ALBERO

SABATO 18 GENNAIO ORE 16,30

JUVENTUS-POZZOMAINA

CAMPO: via Monte Ortigara 78 – TORINO

FEMMINILE

UNDER 19

DOMENICA 19 GENNAIO ORE 12,30

GARA DI CAMPIONATO JUVE-LADY GRANATA CITTADELLA

Via del Castello 3, CHISOLA

UNDER 15

SABATO 18 GENNAIO ORE 16,00

AMICHEVOLE JUVENTUS-FOSSANO

Via del Castello 3 CHISOLA

UNDER 14

SABATO 18 GENNAIO ORE 14,00

TORNEO CALCIO E CORIANDOLI GARINO-JUVENTUS

Via Sotti 22, GARINO

UNDER 13

DOMENICA 19 GENNAIO ORE 14,00

TORNEO CALCIO E CORIANDOLI PRO EUREKA-JUVENTUS

UNDER 12

SABATO 18 GENNAIO ORE 16,30

TORNEO MEMORIAL MOSSO JUVENTUS-ROSTA

DOMENICA 19 GENNAIO ORE 17,00

TORNEO MEMORIAL MOSSO JUVENTUS-SALUZZO

UNDER 11

SABATO 18 GENNAIO ORE 14,30

MEMORIAL RIVERA LUCENTO-JUVENTUS

DOMENICA 19 GENNAIO ORE 14,30

MEMORIAL RIVERA SAN MAURIZIO C.SE-JUVENTUS

Via Ragazzoni 2, TORINO

UNDER 10

SABATO 18 GENNAIO ORE 15.30

TORNEO COPPA CARNEVALE JUVENTUS-GARINO

DOMENICA 19 GENNAIO ORE 12,00

TORNEO COPPA CARNEVALE JUVENTUS-BEINASCO

Via Sotti 22, GARINO

UNDER 9

DOMENICA 19 GENNAIO ORE 10,40

COPPA CARNEVALE JUVENTUS-S.GIACOMO

