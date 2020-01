Il weekend del settore giovanile

TORINO – Attraverso un comunicato apparso sul suo sito internet, la Juventus ha comunicato le date e gli orari degli impegni delle sue squadre giovanili.

“ Tutti in campo. Dopo il primo weekend dell’anno a ranghi ridotti, riprendono i campionati per il nostro settore giovanile.

MASCHILE

UNDER 23

GARA CAMPIONATO 2A GIORNATA – RITORNO

LUNEDI 13 GENNAIO ORE 20,45

ROBUR SIENA-JUVENTUS

STADIO ARTEMIO FRANCHI VIALE DEI MILLE 3 – SIENA

UNDER 19

GARA CAMPIONATO 14A GIORNATA – ANDATA

SABATO 11 GENNAIO ORE 13,00

NAPOLI – JUVENTUS

CAMPO IANNIELLO VIA IANNIELLO – FRATTAMAGGIORE (NA)

UNDER 17

GARA CAMPIONATO 1A GIORNATA – RITORNO

DOMENICA 12 GENNAIO ORE 11,00

JUVENTUS-SASSUOLO

CAMPO ALE & RICKY VIA STUPINIGI 182 – VINOVO

UNDER 16

GARA CAMPIONATO 1A GIORNATA – RITORNO

DOMENICA 12 GENNAIO ORE 13,15

GENOA – JUVENTUS

CAMPO BEGATO 9 VIA FELICE MARITANO 20 – GENOVA

UNDER 15

GARA CAMPIONATO 1A GIORNATA – RITORNO

DOMENICA 12 GENNAIO ORE 11,30

GENOA – JUVENTUS

CAMPO BEGATO 9 VIA FELICE MARITANO 20 – GENOVA

UNDER 14

GARA CAMPIONATO U14 INTERR.LE SOC. PROF. 9A GIORANTA ANDATA – RECUPERO

SABATO 11 GENNAIO ORE 14,30

JUVENTUS – SAMPDORIA

CAMPO MAROLA VIA DEL CASTELLO 3 – VINOVO

UNDER 13

TEST MATCH

DOMENICA 12 GENNAIO 15,30

BRESCIA vs JUVENTUS

CAMPO: Centro Sportivo “San Filippo” di via Luigi Bazoli 10 – BRESCIA

CONFRONTO TECNICO

SABATO 11 GENNAIO ORE 15,00:

JUVENTUS vs MONZA

CAMPO: JTC via Stupini 182 – VINOTO (TO)

TORNEO VEREINS SERVICE CUP

SABATO 11 E DOMENICA 12 GENNAIO

CAMPO: Sporthalle – MUNDERKINGEN

UNDER 12

TORNEO “EURO CUP”

SABATO 11 E DOMENICA 12 GENNAIO

CAMPO: Viktoria Heiden Sportzentrum – HEIDEN

TORNEO FAIR PLAY ELITE UNDER 13

DOMENICA 12 GENNAIO

H 11,00: JUVENTUS vs GRAND PARADIS

H 11,45: JUVENTUS vs OLMO

H 12,30: JUVENTUS vs CHERASCHESE

CAMPO: Regione Lillaz – AYMAVILLES (AO)

WINTER SCA CUP

SABATO 11 GENNAIO

H. 9,55: JUVENTUS vs ACQUI

H. 10,20: JUVENTUS vs SCA ASTI NERI

H. 11,10: JUVENTUS vs AREA CALCIO

Dalle h 14,30 finali

CAMPO: “Corso Alba” strada San Bernardino 22 – ASTI

UNDER 11

TEST MATCH

DOMENICA 12 GENNAIO ORE 14,00

BRESCIA vs JUVENTUS

CAMPO: Centro Sportivo “San Filippo” di via Luigi Bazoli 10 – BRESCIA

AMICHEVOLE

DOMENICA 12 GENNAIO ORE 16,15

JUVENTUS vs Selez. SISPORT

CAMPO: JTC via Stupini 182 – VINOTO (TO)

MEMORIAL “A. GARIAZZO”

SABATO 11 GENNAIO

H 14,00 JUVENTUS vs REAL ORIONE

H 15,00 JUVENTUS vs LASCARIS

CAMPO: via Santa Cristina 16 – BORGARO T.SE (TO)

MEMORIAL “A. GARIAZZO”

DOMENICA 12 GENNAIO ORE 9,30

JUVENTUS vs SISPORT

CAMPO: via Santa Cristina 16 – BORGARO T.SE (TO)

UNDER 10

TORNEO “SOTTO L’ALBERO”

DOMENICA 12 GENNAIO

H. 10,30: JUVENTUS vs 1° Dilettanti

H. 11,00: JUVENTUS vs 2° Dilettanti

H. 11,30: JUVENTUS vs TORINO

CAMPO: Parco Einaudi 3/A – SAN MAURO T.SE (TO)

TORNEO “CRISTALLI DI NEVE”

SABATO 11 GENNAIO ORE 17,40

JUVENTUS vs ALICESE ORIZZONTI

CAMPO: Via Alberto Sordi 13 – GRUGLIASCO (TO)

TORNEO “IL PULCINO MASCHERATO”

DOMENICA 12 GENNAIO ORE 17,45

JUVENTUS vs POL. MIRAFIORI

CAMPO: Comunale di via Enzo Ferrari 3 – PIANEZZA (TO)

AMICHEVOLE

DOMENICA 12 GENNAIO ORE 16,15

JUVENTUS vs Selez. SISPORT

CAMPO: JTC di via Stupinigi 182 – VINOVO (TO)

UNDER 9

TORNEO “SELVINO WINTER CUP”

SABATO 11 E DOMENICA 12 GENNAIO

CAMPO: Palazzetto dello Sport di Via Manzù 34 – SELVINO (BG)

AMICHEVOLE

DOMENICA 12 GENNAIO ORE 15,15

JUVENTUS vs Selez. SISPORT

CAMPO: JTC di via Stupinigi 182 – VINOVO (TO)

TORNEO “CRISTALLI DI NEVE”

SABATO 11 GENNAIO ORE 14,55

JUVENTUS vs SAN MAURO

CAMPO: Via Alberto Sordi 13 – GRUGLIASCO (TO)

TORNEO “PALLONE IN MASCHERA”

DOMENICA 12 GENNAIO

H. 15,15: JUVE vs Perd. BRUINESE-VALDRU.

H. 16,00: JUVE vs Vinc. BRUINESE-VALDRU.

CAMPO: Corso Francesco Ferrucci 63A – TORINO

UNDER 8

CONFRONTO TECNICO

SABATO 11 GENNAIO ORE 15,00

JUVENTUS vs MONZA

CAMPO: JTC di via Stupinigi 182 – VINOVO (TO)

TRIANGOLARE AMICHEVOLE

SABATO 11 GENNAIO ORE 15,00

CAMPO: via Pier Domenico Oliviero 40 – TORINO

TORNEO “JAKALA CUP”

DOMENICA 12 GENNAIO ORE 17,00

JUVENTUS vs LUCENTO

CAMPO: via del Castello 3 – VINOTO (TO)

MEMORIAL “LUCA TAIBBI”

DOMENICA 12 GENNAIO ORE 15,00

JUVENTUS vs TRECATE 46

CAMPO: Palestra “Aldo Moro” di via San Rocco 8 – BRUINO (TO)

UNDER 7

TRIANGOLARE AMICHEVOLE

SABATO 11 GENNAIO ORE 10,30

JUVENTUS BIANCONERA vs SISPORTvs POL. MIRAFIORI

CAMPO: via Alberto Sordi 13 – GRUGLIASCO (TO)

TRIANGOLARE AMICHEVOLE

SABATO 11 GENNAIO ORE 10,30

CAMPO: via Alberto Sordi 13 – GRUGLIASCO (TO)

TORNEO “SOTTO L’ALBERO”

DOMENICA 12 GENNAIO ORE 15,00

JUVENTUS vs BACIGALUPO

CAMPO: via Monte Ortigara 78 – TORINO

FEMMINILE

UNDER 19

DOMENICA 12 GENNAIO ORE 14,30

GARA DI CAMPIONATO SASSUOLO-JUVENTUS

Villalunga di Casalgrande (Re)

UNDER 17

SABATO 11 GENNAIO ORE 14,45

AMICHEVOLE SISPORT (06)-JUVENTUS

Strada Delle Cacce 38/22- TORINO

UNDER 15

DOMENICA 12 GENNAIO ORE 11,00

TEST MATCH MILAN-JUVENTUS

Via dei Missaglia 117 – MILANO

UNDER 14

SABATO 11 E DOMENICA 12 GENNAIO

TORNEO CALCIO E CORIANDOLI

UNDER 13

SABATO 11 E DOMENICA 12 GENNAIO

TORNEO CALCIO E CORIANDOLI/FIRST PINK CUP

UNDER 12

SABATO 11 E DOMENICA 12 GENNAIO

TORNEO WINTER CUP

Via Armando Diaz 56, Gassino T.se

UNDER 11

SABATO 11 GENNAIO

TORNEO FIRST PINK CUP

Grugliasco

UNDER 10

DOMENICA 12 GENNAIO ORE 11,00

TORNEO COPPA CARNEVALE JUVENTUS-LA LOGGIA

Via Sotti 22, GARINO

UNDER 9

DOMENICA 12 GENNAIO ORE 10,00

TORNEO COPPA CARNEVALE GARINO-JUVENUS

Via Sotti 22, GARINO” (Juventus.com)