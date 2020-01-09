Il weekend del settore giovanile

TORINO – Attraverso un comunicato apparso sul suo sito internet, la Juventus ha comunicato le date e gli orari degli impegni delle sue squadre giovanili.
“ Tutti in campo. Dopo il primo weekend dell’anno a ranghi ridotti, riprendono i campionati per il nostro settore giovanile.
MASCHILE
UNDER 23
GARA CAMPIONATO 2A GIORNATA – RITORNO
LUNEDI 13 GENNAIO ORE 20,45
ROBUR SIENA-JUVENTUS
STADIO ARTEMIO FRANCHI VIALE DEI MILLE 3 – SIENA
UNDER 19
GARA CAMPIONATO 14A GIORNATA – ANDATA
SABATO 11 GENNAIO ORE 13,00
NAPOLI – JUVENTUS
CAMPO IANNIELLO VIA IANNIELLO – FRATTAMAGGIORE (NA)
UNDER 17
GARA CAMPIONATO 1A GIORNATA – RITORNO
DOMENICA 12 GENNAIO ORE 11,00
JUVENTUS-SASSUOLO
CAMPO ALE & RICKY VIA STUPINIGI 182 – VINOVO
UNDER 16
GARA CAMPIONATO 1A GIORNATA – RITORNO
DOMENICA 12 GENNAIO ORE 13,15
GENOA – JUVENTUS
CAMPO BEGATO 9 VIA FELICE MARITANO 20 – GENOVA
UNDER 15
GARA CAMPIONATO 1A GIORNATA – RITORNO
DOMENICA 12 GENNAIO ORE 11,30
GENOA – JUVENTUS
CAMPO BEGATO 9 VIA FELICE MARITANO 20 – GENOVA
UNDER 14
GARA CAMPIONATO U14 INTERR.LE SOC. PROF. 9A GIORANTA ANDATA – RECUPERO
SABATO 11 GENNAIO ORE 14,30
JUVENTUS – SAMPDORIA
CAMPO MAROLA VIA DEL CASTELLO 3 – VINOVO
UNDER 13
TEST MATCH
DOMENICA 12 GENNAIO 15,30
BRESCIA vs JUVENTUS
CAMPO: Centro Sportivo “San Filippo” di via Luigi Bazoli 10 – BRESCIA
CONFRONTO TECNICO
SABATO 11 GENNAIO ORE 15,00:
JUVENTUS vs MONZA
CAMPO: JTC via Stupini 182 – VINOTO (TO)
TORNEO VEREINS SERVICE CUP
SABATO 11 E DOMENICA 12 GENNAIO
CAMPO: Sporthalle – MUNDERKINGEN
UNDER 12
TORNEO “EURO CUP”
SABATO 11 E DOMENICA 12 GENNAIO
CAMPO: Viktoria Heiden Sportzentrum – HEIDEN
TORNEO FAIR PLAY ELITE UNDER 13
DOMENICA 12 GENNAIO
H 11,00: JUVENTUS vs GRAND PARADIS
H 11,45: JUVENTUS vs OLMO
H 12,30: JUVENTUS vs CHERASCHESE
CAMPO: Regione Lillaz – AYMAVILLES (AO)
WINTER SCA CUP
SABATO 11 GENNAIO
H. 9,55: JUVENTUS vs ACQUI
H. 10,20: JUVENTUS vs SCA ASTI NERI
H. 11,10: JUVENTUS vs AREA CALCIO
Dalle h 14,30 finali
CAMPO: “Corso Alba” strada San Bernardino 22 – ASTI
UNDER 11
TEST MATCH
DOMENICA 12 GENNAIO ORE 14,00
BRESCIA vs JUVENTUS
CAMPO: Centro Sportivo “San Filippo” di via Luigi Bazoli 10 – BRESCIA
AMICHEVOLE
DOMENICA 12 GENNAIO ORE 16,15
JUVENTUS vs Selez. SISPORT
CAMPO: JTC via Stupini 182 – VINOTO (TO)
MEMORIAL “A. GARIAZZO”
SABATO 11 GENNAIO
H 14,00 JUVENTUS vs REAL ORIONE
H 15,00 JUVENTUS vs LASCARIS
CAMPO: via Santa Cristina 16 – BORGARO T.SE (TO)
MEMORIAL “A. GARIAZZO”
DOMENICA 12 GENNAIO ORE 9,30
JUVENTUS vs SISPORT
CAMPO: via Santa Cristina 16 – BORGARO T.SE (TO)
UNDER 10
TORNEO “SOTTO L’ALBERO”
DOMENICA 12 GENNAIO
H. 10,30: JUVENTUS vs 1° Dilettanti
H. 11,00: JUVENTUS vs 2° Dilettanti
H. 11,30: JUVENTUS vs TORINO
CAMPO: Parco Einaudi 3/A – SAN MAURO T.SE (TO)
TORNEO “CRISTALLI DI NEVE”
SABATO 11 GENNAIO ORE 17,40
JUVENTUS vs ALICESE ORIZZONTI
CAMPO: Via Alberto Sordi 13 – GRUGLIASCO (TO)
TORNEO “IL PULCINO MASCHERATO”
DOMENICA 12 GENNAIO ORE 17,45
JUVENTUS vs POL. MIRAFIORI
CAMPO: Comunale di via Enzo Ferrari 3 – PIANEZZA (TO)
AMICHEVOLE
DOMENICA 12 GENNAIO ORE 16,15
JUVENTUS vs Selez. SISPORT
CAMPO: JTC di via Stupinigi 182 – VINOVO (TO)
UNDER 9
TORNEO “SELVINO WINTER CUP”
SABATO 11 E DOMENICA 12 GENNAIO
CAMPO: Palazzetto dello Sport di Via Manzù 34 – SELVINO (BG)
AMICHEVOLE
DOMENICA 12 GENNAIO ORE 15,15
JUVENTUS vs Selez. SISPORT
CAMPO: JTC di via Stupinigi 182 – VINOVO (TO)
TORNEO “CRISTALLI DI NEVE”
SABATO 11 GENNAIO ORE 14,55
JUVENTUS vs SAN MAURO
CAMPO: Via Alberto Sordi 13 – GRUGLIASCO (TO)
TORNEO “PALLONE IN MASCHERA”
DOMENICA 12 GENNAIO
H. 15,15: JUVE vs Perd. BRUINESE-VALDRU.
H. 16,00: JUVE vs Vinc. BRUINESE-VALDRU.
CAMPO: Corso Francesco Ferrucci 63A – TORINO
UNDER 8
CONFRONTO TECNICO
SABATO 11 GENNAIO ORE 15,00
JUVENTUS vs MONZA
CAMPO: JTC di via Stupinigi 182 – VINOVO (TO)
TRIANGOLARE AMICHEVOLE
SABATO 11 GENNAIO ORE 15,00
CAMPO: via Pier Domenico Oliviero 40 – TORINO
TORNEO “JAKALA CUP”
DOMENICA 12 GENNAIO ORE 17,00
JUVENTUS vs LUCENTO
CAMPO: via del Castello 3 – VINOTO (TO)
MEMORIAL “LUCA TAIBBI”
DOMENICA 12 GENNAIO ORE 15,00
JUVENTUS vs TRECATE 46
CAMPO: Palestra “Aldo Moro” di via San Rocco 8 – BRUINO (TO)
UNDER 7
TRIANGOLARE AMICHEVOLE
SABATO 11 GENNAIO ORE 10,30
JUVENTUS BIANCONERA vs SISPORTvs POL. MIRAFIORI
CAMPO: via Alberto Sordi 13 – GRUGLIASCO (TO)
TRIANGOLARE AMICHEVOLE
SABATO 11 GENNAIO ORE 10,30
CAMPO: via Alberto Sordi 13 – GRUGLIASCO (TO)
TORNEO “SOTTO L’ALBERO”
DOMENICA 12 GENNAIO ORE 15,00
JUVENTUS vs BACIGALUPO
CAMPO: via Monte Ortigara 78 – TORINO
FEMMINILE
UNDER 19
DOMENICA 12 GENNAIO ORE 14,30
GARA DI CAMPIONATO SASSUOLO-JUVENTUS
Villalunga di Casalgrande (Re)
UNDER 17
SABATO 11 GENNAIO ORE 14,45
AMICHEVOLE SISPORT (06)-JUVENTUS
Strada Delle Cacce 38/22- TORINO
UNDER 15
DOMENICA 12 GENNAIO ORE 11,00
TEST MATCH MILAN-JUVENTUS
Via dei Missaglia 117 – MILANO
UNDER 14
SABATO 11 E DOMENICA 12 GENNAIO
TORNEO CALCIO E CORIANDOLI
UNDER 13
SABATO 11 E DOMENICA 12 GENNAIO
TORNEO CALCIO E CORIANDOLI/FIRST PINK CUP
UNDER 12
SABATO 11 E DOMENICA 12 GENNAIO
TORNEO WINTER CUP
Via Armando Diaz 56, Gassino T.se
UNDER 11
SABATO 11 GENNAIO
TORNEO FIRST PINK CUP
Grugliasco
UNDER 10
DOMENICA 12 GENNAIO ORE 11,00
TORNEO COPPA CARNEVALE JUVENTUS-LA LOGGIA
Via Sotti 22, GARINO
UNDER 9
DOMENICA 12 GENNAIO ORE 10,00
TORNEO COPPA CARNEVALE GARINO-JUVENUS
Via Sotti 22, GARINO” (Juventus.com)
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