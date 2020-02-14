Il weekend del settore giovanile

TORINO – Fine settimana come sempre ricco di impegni per il nostro settore giovanile. Di seguito il calendario completo:
MASCHILE
UNDER 23
GARA CAMPIONATO 26A GIORNATA
DOMENICA 16 FEBBRAIO ORE 15,00
MONZA – JUVENTUS U23
STADIO BRIANTEO, VIA FRANCO TOGNINI 4 MONZA
UNDER 19
GARA CAMPIONATO 4A GIORNATA
SABATO 15 FEBBRAIO RITORNO ORE 13,00
JUVENTUS – INTER
Campo Ale & Ricky Via Stupinigi 182 – Vinovo
UNDER 17
GARA CAMPIONATO 6A GIORNATA – RITORNO
DOMENICA 16 FEBBRAIO ORE 16,00
JUVENTUS – PARMA
Campo Ale & Ricky Via Stupinigi 182 – Vinovo
UNDER 16
GARA CAMPIONATO 6A GIORNATA – RITORNO
DOMENICA 16 FEBBRAIO ORE 15,00
VIRTUS ENTELLA – JUVENTUS
CAMPO DANERI VIA PARMA 314 – CHIAVARI
UNDER 15
GARA CAMPIONATO 6A GIORNATA – RITORNO
DOMENICA 16 FEBBRAIO ORE 13,00
VIRTUS ENTELLA – JUVENTUS
CAMPO DANERI VIA PARMA 314 – CHIAVARI
UNDER 14
CAMPIONATO UNDER 14 INTERR.LE SOC. PROF. 4A GIORNATA RITORNO
SABATO 15 FEBBRAIO ORE 16,30
TORINO – JUVENTUS
CAMPO NITTI VIA NITTI 6 – TORINO
CAMPIONATO GIOVANISSIMI U15 SECONDE SQ. 2A GIORNATA RITORNO
SABATO 15 FEBBRAIO ORE 14,30
JUVENTUS – LUCENTO
CAMPO D. MAROLA VIA DEL CASTELLO 3 – CHISOLA
UNDER 13
TORNEO “CALCIO E CORIANDOLI”
VENERDI 14, SABATO 15 E DOMENICA 16 FEBBRAIO
CAMPO: “Don Mosso” di via San Marchese 27 – VENARIA REALE (TO)
TORNEO “ALPIGNANO IN MASCHERA”
VENERDI 14, SABATO 15 E DOMENICA 16 FEBBRAIO
CAMPO: via Migliarone 12 – ALPIGNANO (TO)
TORNEO “ALPIGNANO IN MASCHERA”
VENERDI 14, SABATO 15 E DOMENICA 16 FEBBRAIO
CAMPO: via Migliarone 12 – ALPIGNANO (TO)
UNDER 12
TORNEO “CALCIO E CORIANDOLI”
VENERDI 14, SABATO 15 E DOMENICA 16 FEBBRAIO
CAMPO: “Don Mosso” di via San Marchese 27 – VENARIA REALE (TO)
TORNEO VANCHIGLIA “BEPPE MOSSO”
SABATO 15 E DOMENICA 16 FEBBRAIO
CAMPO: “Gaspare Tallia” di via E. Ragazzoni 2 – TORINO
UNDER 11
TORNEO “ALPIGNANO IN MASCHERA”
SABATO 15 E DOMENICA 16 FEBBRAIO
CAMPO: via Migliarone 12 – ALPIGNANO (TO)
TORNEO VANCHIGLIA “GIUSEPPE RIVERA”
VENERDI 14, SABATO 15 E DOMENICA 16 FEBBRAIO
CAMPO: “Gaspare Tallia” di via E. Ragazzoni 2 – TORINO
TORNEO LUCENTO 2009 “FRANCO RICONDA”
VENERDI 14, SABATO 15 E DOMENICA 16 FEBBRAIO
CAMPO: “Franco Riconda” di corso Lombardia 107 – TORINO
UNDER 10
TORNEO “PULCINO BIANCONERO”
SABATO 15 FEBBRAIO
H. 14,00: JUVENTUS vs Qualif. Dil.
H. 15,20: JUVENTUS vs ALESSANDRIA
H. 16,00, 16,40 o 17,20: FINALE
CAMPO: vi Claviere 16 – PIANEZZA (TO)
TORNEO “MINI CHAMPIONS CUP”
SABATO 15 E DOMENICA 16 FEBBRAIO
CAMPO: URBAN SOCCER – 18 rue Marie Curie, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
TORNEO LUCENTO 2010 “FRANCO RICONDA”
VENERDI 14, SABATO 15 E DOMENICA 16 FEBBRAIO
CAMPO: “Franco Riconda” di corso Lombardia 107 – TORINO
UNDER 9
TORNEO “ALPIGNANO IN MASCHERA”
SABATO 15 E DOMENICA 16 FEBBRAIO
CAMPO: via Migliarone 12 – ALPIGNANO (TO)
TORNEO VANCHIGLIA “GIUSEPPE RIVERA”
VENERDI 14 E DOMENICA 16 FEBBRAIO
CAMPO: “Gaspare Tallia” di via E. Ragazzoni 2 – TORINO
AMICHEVOLE
SABATO 15 FEBBRAIO ORE 15,30
L 84 – JUVENTUS
CAMPO: palazzetto di corso Piemonte 10 – VOLPIANO (TO)
UNDER 8
AMICHEVOLE
SABATO 15 FEBBRAIO ORE 10,30
BORGARO 2011 – JUVENTUS
CAMPO: Via Santa Cristina 9 – BORGARO T.SE (TO)
AMICHEVOLE
DOMENICA 16 FEBBRAIO ORE 11,30
JUVENTUS – SCA ASTI
CAMPO: “Chisola”, via del Castello 3 – VINOVO (TO)
AMICHEVOLE
SABATO 15 FEBBRAIO ORE 14,00
L 84 – JUVENTUS
CAMPO: palazzetto di corso Piemonte 10 – VOLPIANO (TO)
UNDER 7
TORNEO “ASPETTANDO CARNEVALE”
SABATO 15 FEBBRAIO
H. 14,25: JUVENTUS vs PRO EUREKA
H. 14,50: JUVENTUS vs TORINO
CAMPO: via Rosa Luxemburg 5 – SETTIMO T. SE (TO)
AMICHEVOLE
DOMENICA 16 FEBBRAIO ORE 11,30
JUVENTUS – AOSTA CALCIO 511
CAMPO: “Chisola”, via del Castello 3 – VINOVO (TO)
TORNEO “LA BATTAGLIA DELLA FARINA”
SABATO 15 E DOMENICA 16 FEBBRAIO
CAMPO: Palestra “Aldo Moro” di via San Rocco 8 – BRUINO (TO)
FEMMINILE
UNDER 19
Torneo di Viareggio
UNDER 17
Domenica 16 febbraio ore 14,30
GARA DI CAMPIONATO JUVENTUS – NOVARA
Via del Castello 3, CHISOLA
UNDER 15
Sabato 15 febbraio ore 14,30
GARA DI CAMPIONATO CIT TURIN – JUVENTUS
C.so Ferrucci 63, Torino
UNDER 14
Sabato 15 febbraio ore 16,00
ALLENAMENTO CONGIUNTO JUVENTUS – CHIERI (07)
Via del Castello 3, CHISOLA
UNDER 13
Sabato 15 febbraio ore 17,00
ALLENAMENTO CONGIUNTO SETTIMO (07) – JUVENTUS
Via Levi 6, Settimo T.se
Domenica 16 febbraio ore 12,30
ALLENAMENTO CONGIUNTO JUVENTUS – BAVENO
Via del Castello 3, CHISOLA
UNDER 12
Sabato 15 febbraio ore 16,00
ALLENAMENTO CONGIUNTO SETTIMO (08) – JUVENTUS
Via Levi 6, Settimo T.se
UNDER 11
Domenica 16 febbraio ore 13,00
ALLENAMENTO CONGIUNTO JUVENTUS – BAVENO
Via del Castello 3, CHISOLA
UNDER 10
Domenica 16 febbraio ore 10,00
TORNEO QUEEN’S CUP
Strada San Bernardino 22, Asti
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