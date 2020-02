Il weekend del settore giovanile

TORINO – Fine settimana come sempre ricco di impegni per il nostro settore giovanile. Di seguito il calendario completo:

MASCHILE

UNDER 23

GARA CAMPIONATO 26A GIORNATA

DOMENICA 16 FEBBRAIO ORE 15,00

MONZA – JUVENTUS U23

STADIO BRIANTEO, VIA FRANCO TOGNINI 4 MONZA

UNDER 19

GARA CAMPIONATO 4A GIORNATA

SABATO 15 FEBBRAIO RITORNO ORE 13,00

JUVENTUS – INTER

Campo Ale & Ricky Via Stupinigi 182 – Vinovo

UNDER 17

GARA CAMPIONATO 6A GIORNATA – RITORNO

DOMENICA 16 FEBBRAIO ORE 16,00

JUVENTUS – PARMA

Campo Ale & Ricky Via Stupinigi 182 – Vinovo

UNDER 16

GARA CAMPIONATO 6A GIORNATA – RITORNO

DOMENICA 16 FEBBRAIO ORE 15,00

VIRTUS ENTELLA – JUVENTUS

CAMPO DANERI VIA PARMA 314 – CHIAVARI

UNDER 15

GARA CAMPIONATO 6A GIORNATA – RITORNO

DOMENICA 16 FEBBRAIO ORE 13,00

VIRTUS ENTELLA – JUVENTUS

CAMPO DANERI VIA PARMA 314 – CHIAVARI

UNDER 14

CAMPIONATO UNDER 14 INTERR.LE SOC. PROF. 4A GIORNATA RITORNO

SABATO 15 FEBBRAIO ORE 16,30

TORINO – JUVENTUS

CAMPO NITTI VIA NITTI 6 – TORINO

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U15 SECONDE SQ. 2A GIORNATA RITORNO

SABATO 15 FEBBRAIO ORE 14,30

JUVENTUS – LUCENTO

CAMPO D. MAROLA VIA DEL CASTELLO 3 – CHISOLA

UNDER 13

TORNEO “CALCIO E CORIANDOLI”

VENERDI 14, SABATO 15 E DOMENICA 16 FEBBRAIO

CAMPO: “Don Mosso” di via San Marchese 27 – VENARIA REALE (TO)

TORNEO “ALPIGNANO IN MASCHERA”

VENERDI 14, SABATO 15 E DOMENICA 16 FEBBRAIO

CAMPO: via Migliarone 12 – ALPIGNANO (TO)

TORNEO “ALPIGNANO IN MASCHERA”

VENERDI 14, SABATO 15 E DOMENICA 16 FEBBRAIO

CAMPO: via Migliarone 12 – ALPIGNANO (TO)

UNDER 12

TORNEO “CALCIO E CORIANDOLI”

VENERDI 14, SABATO 15 E DOMENICA 16 FEBBRAIO

CAMPO: “Don Mosso” di via San Marchese 27 – VENARIA REALE (TO)

TORNEO VANCHIGLIA “BEPPE MOSSO”

SABATO 15 E DOMENICA 16 FEBBRAIO

CAMPO: “Gaspare Tallia” di via E. Ragazzoni 2 – TORINO

UNDER 11

TORNEO “ALPIGNANO IN MASCHERA”

SABATO 15 E DOMENICA 16 FEBBRAIO

CAMPO: via Migliarone 12 – ALPIGNANO (TO)

TORNEO VANCHIGLIA “GIUSEPPE RIVERA”

VENERDI 14, SABATO 15 E DOMENICA 16 FEBBRAIO

CAMPO: “Gaspare Tallia” di via E. Ragazzoni 2 – TORINO

TORNEO LUCENTO 2009 “FRANCO RICONDA”

VENERDI 14, SABATO 15 E DOMENICA 16 FEBBRAIO

CAMPO: “Franco Riconda” di corso Lombardia 107 – TORINO

UNDER 10

TORNEO “PULCINO BIANCONERO”

SABATO 15 FEBBRAIO

H. 14,00: JUVENTUS vs Qualif. Dil.

H. 15,20: JUVENTUS vs ALESSANDRIA

H. 16,00, 16,40 o 17,20: FINALE

CAMPO: vi Claviere 16 – PIANEZZA (TO)

TORNEO “MINI CHAMPIONS CUP”

SABATO 15 E DOMENICA 16 FEBBRAIO

CAMPO: URBAN SOCCER – 18 rue Marie Curie, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire

TORNEO LUCENTO 2010 “FRANCO RICONDA”

VENERDI 14, SABATO 15 E DOMENICA 16 FEBBRAIO

CAMPO: “Franco Riconda” di corso Lombardia 107 – TORINO

UNDER 9

TORNEO “ALPIGNANO IN MASCHERA”

SABATO 15 E DOMENICA 16 FEBBRAIO

CAMPO: via Migliarone 12 – ALPIGNANO (TO)

TORNEO VANCHIGLIA “GIUSEPPE RIVERA”

VENERDI 14 E DOMENICA 16 FEBBRAIO

CAMPO: “Gaspare Tallia” di via E. Ragazzoni 2 – TORINO

AMICHEVOLE

SABATO 15 FEBBRAIO ORE 15,30

L 84 – JUVENTUS

CAMPO: palazzetto di corso Piemonte 10 – VOLPIANO (TO)

UNDER 8

AMICHEVOLE

SABATO 15 FEBBRAIO ORE 10,30

BORGARO 2011 – JUVENTUS

CAMPO: Via Santa Cristina 9 – BORGARO T.SE (TO)

AMICHEVOLE

DOMENICA 16 FEBBRAIO ORE 11,30

JUVENTUS – SCA ASTI

CAMPO: “Chisola”, via del Castello 3 – VINOVO (TO)

AMICHEVOLE

SABATO 15 FEBBRAIO ORE 14,00

L 84 – JUVENTUS

CAMPO: palazzetto di corso Piemonte 10 – VOLPIANO (TO)

UNDER 7

TORNEO “ASPETTANDO CARNEVALE”

SABATO 15 FEBBRAIO

H. 14,25: JUVENTUS vs PRO EUREKA

H. 14,50: JUVENTUS vs TORINO

CAMPO: via Rosa Luxemburg 5 – SETTIMO T. SE (TO)

AMICHEVOLE

DOMENICA 16 FEBBRAIO ORE 11,30

JUVENTUS – AOSTA CALCIO 511

CAMPO: “Chisola”, via del Castello 3 – VINOVO (TO)

TORNEO “LA BATTAGLIA DELLA FARINA”

SABATO 15 E DOMENICA 16 FEBBRAIO

CAMPO: Palestra “Aldo Moro” di via San Rocco 8 – BRUINO (TO)

FEMMINILE

UNDER 19

Torneo di Viareggio

UNDER 17

Domenica 16 febbraio ore 14,30

GARA DI CAMPIONATO JUVENTUS – NOVARA

Via del Castello 3, CHISOLA

UNDER 15

Sabato 15 febbraio ore 14,30

GARA DI CAMPIONATO CIT TURIN – JUVENTUS

C.so Ferrucci 63, Torino

UNDER 14

Sabato 15 febbraio ore 16,00

ALLENAMENTO CONGIUNTO JUVENTUS – CHIERI (07)

Via del Castello 3, CHISOLA

UNDER 13

Sabato 15 febbraio ore 17,00

ALLENAMENTO CONGIUNTO SETTIMO (07) – JUVENTUS

Via Levi 6, Settimo T.se

Domenica 16 febbraio ore 12,30

ALLENAMENTO CONGIUNTO JUVENTUS – BAVENO

Via del Castello 3, CHISOLA

UNDER 12

Sabato 15 febbraio ore 16,00

ALLENAMENTO CONGIUNTO SETTIMO (08) – JUVENTUS

Via Levi 6, Settimo T.se

UNDER 11

Domenica 16 febbraio ore 13,00

ALLENAMENTO CONGIUNTO JUVENTUS – BAVENO

Via del Castello 3, CHISOLA

UNDER 10

Domenica 16 febbraio ore 10,00

TORNEO QUEEN’S CUP

Strada San Bernardino 22, Asti

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<