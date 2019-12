Il week end del settore giovanile

UNDER 19

GARA CAMPIONATO 13A GIORNATA – ANDATA

ORE 17,00 JUVENTUS – BOLOGNA

CAMPO ALE & RICKY VIA STUPINIGI 182 – VINOVO

SABATO 21 DICEMBRE

UNDER 14

CAMPIONATO UNDER 14 INTERR.LE SOC. PROF.

1A GIORNATA RITORNO ORE 14,30

JUVENTUS – VIRTUS ENTELLA

CAMPO MAROLA VIA DEL CASTELLO 3 – VINOVO

SABATO 21 DICEMBRE

TORNEO TAG CUP

ORE 9,45 CHIERI – JUVENTUS

ORE 13,00 JUVENTUS – GOZZANO

NEL POMERIGGI FASI FINALI

CAMPO ROSATO STR. S. SILVESTRO 29/31 – CHIERI

DOMENICA 22 DICEMBRE

CAMPIONATO UNDER 15 SECONDE SQ. 12A GIORNATA ANDATA

ORE 14,30 JUVENTUS – POZZOMAINA

CAMPO MAROLA VIA DEL CASTELLO 3 – VINOVO

SABATO 21 DICEMBRE

UNDER 13

TEST MATCH

H. 11,30: JUVENTUS vs SPAL

CAMPO: JTC di via Stupinigi 182 – VINOVO (TO)

DOMENICA 22 DICEMBRE

MEMORIAL “MAX OLOMÈ”

H. 10,30: JUVENTUS vs SAN GIORGIO

H. 11,30: JUVENTUS vs FIANO Pranzo

H. 15,30: JUVENTUS vs ACC. JG

H. 16,30: JUVENTUS vs CASELLE

CAMPO: via Alle Fabbriche 127 – CASELLE T.SE (TO)

SABATO 21 DICEMBRE

MEMORIAL “MAX OLOMÈ”

H. 10,00: inizio finali Pranzo

H. 14,30: ripresa finali

CAMPO: via Alle Fabbriche 127 – CASELLE T.SE (TO)

DOMENICA 22 DICEMBRE

UNDER 12

TEST MATCH

H. 14,00: JUVENTUS vs SPAL

CAMPO: JTC di via Stupinigi 182 – VINOVO (TO)

DOMENICA 22 DICEMBRE

MEMORIAL “GUIDO PORRU”

H. 17,20: JUVENTUS vs POZZOMAINA

CAMPO: via Santa Cristina 9 – BORGARO T.SE (TO)

SABATO 21 DICEMBRE

MEMORIAL “GUIDO PORRU”

Se qualificati

H. 11,20: semifinale H. 16,20 o 17,20: finale

CAMPO: via Santa Cristina 9 – BORGARO T.SE (TO)

DOMENICA 22 DICEMBRE

MEMORIAL “FABIO PORFIDO”

H. 10,20: JUVENTUS vs Qualif. Dil.

H. 11,50: JUVENTUS vs Qualif. Dil.

H. 15,30: JUVENTUS vs Qualif. Dil.

H. 17,00: JUVENTUS vs Qualif. Dil.

CAMPO: “Cittadella dello Sport” di via Carlo Gremo 59 – LEINI’ (TO)

DOMENICA 22 DICEMBRE

UNDER 11

TORNEO “VILLAGGIO DI BABBO NATALE”

H. 17,00 (finale): JUVENTUS vs TORINO

CAMPO: corso Ferrucci 63/A – TORINO

SABATO 21 DICEMBRE

TEST MATCH

H. 14,00: JUVENTUS vs SPAL

CAMPO: JTC di via Stupinigi 182 – VINOVO (TO)

DOMENICA 22 DICEMBRE

MEMORIAL “FABIO PORFIDO”

H. 10,30: JUVENTUS vs Qualif. Dil.

H. 12,00: JUVENTUS vs Qualif. Dil.

H. 15,45: JUVENTUS vs Qualif. Dil.

H. 17,15: JUVENTUS vs TORINO

CAMPO: “Cittadella dello Sport” di via Carlo Gremo 59 – LEINI’ (TO)

DOMENICA 22 DICEMBRE

TORNEO DI NATALE

H. 10,40: JUVE vs Perd. SISPORT/SP. ORBAS.

H. 11,20: JUVE vs Vinc. SISPORT/SP. ORBAS.

CAMPO: via Stazione 69 – AIRASCA (TO)

DOMENICA 22 DICEMBRE

UNDER 10

TEST MATCH

H. 11,30: JUVENTUS vs SPAL

CAMPO: JTC di via Stupinigi 182 – VINOVO (TO)

DOMENICA 22 DICEMBRE

QUADRANGOLARE AMICHEVOLE

H. 10,30: JUVENTUS vs SPAZIO TALENT

H. 11,00: JUVENTUS vs CBS

H. 11,30: JUVENTUS vs SISPORT

CAMPO: via A. Sordi 13 – GRUGLIASCO (TO)

SABATO 21 DICEMBRE

TORNEO DI NATALE

H. 15,40: JUVE vs Perd. MOREVILLA/PINEROLO

H. 16,20: JUVE vs Vinc. MOREVILLA/PINEROLO

CAMPO: via Stazione 69 – AIRASCA (TO)

DOMENICA 22 DICEMBRE

UNDER 9

TEST MATCH

H. 11,30: JUVENTUS vs SPAL

CAMPO: JTC di via Stupinigi 182 – VINOVO (TO)

DOMENICA 22 DICEMBRE

TROFEO GALUP

H. 10,45: JUVENTUS vs Qualif. Dil.

H. 11,30: JUVENTUS vs Qualif. Dil.

H. 12,15: finale (Torino o Alessandria)

CAMPO: stadio “L. Barbieri” di viale Piazza d’Armi 6 – PINEROLO (TO)

DOMENICA 22 DICEMBRE

TORNEO DI NATALE

H. 15,40: JUVE vs Perd. SCA AT/PINEROLO

H. 16,20: JUVE vs Vinc. SCA AT/PINEROLO

CAMPO: via Stazione 69 – AIRASCA (TO)

DOMENICA 22 DICEMBRE

UNDER 8

MEMORIAL “MAX OLOMÈ”

H. 15,00: JUVENTUS vs CASTAGNOLE

H. 16,40: JUVENTUS vs CASELLE

H. 17,00: JUVENTUS vs ACC. JG

CAMPO: via Alle Fabbriche 127 – CASELLE T.SE (TO)

SABATO 21 DICEMBRE

MEMORIAL “MAX OLOMÈ”

H. 11,00: inizio finali Pranzo H. 14,00: ripresa finali

CAMPO: via Alle Fabbriche 127 – CASELLE T.SE (TO)

DOMENICA 22 DICEMBRE

TROFEO GALUP

H. 15,15: JUVENTUS vs Qualif. Dil.

H. 16,00: JUVENTUS vs Qualif. Dil.

H. 16,45: finale (Torino o Alessandria)

CAMPO: stadio “L. Barbieri” di viale Piazza d’Armi 6 – PINEROLO (TO)

DOMENICA 22 DICEMBRE

MEMORIAL “LUCA TAIBBI”

H. 14,15: JUVENTUS vs GIAVENO

CAMPO: Palestra “Aldo Moro” di via San Rocco 8 – BRUINO (TO)

SABATO 21 DICEMBRE

TORNEO DI NATALE

H. 10,40: JUVE vs Perd. BRUINESE/PINEROLO

H. 11,20: JUVE vs Vinc. BRUINESE/PINEROLO

CAMPO: via Stazione 69 – AIRASCA (TO)

DOMENICA 22 DICEMBRE

UNDER 7

QUADRANGOLARE AMICHEVOLE

H. 15,00: JUVENTUS vs LUCENTO

H. 15,30: JUVENTUS vs CHIERI

H. 16,00: JUVENTUS vs SISPORT

CAMPO: via A. Sordi 13 – GRUGLIASCO (TO)

SABATO 21 DICEMBRE

TORNEO “SOTTO L’ALBERO”

H. 15,00: JUVENTUS vs CENISIA

CAMPO: via Monte Ortigara 78 – TORINO

DOMENICA 22 DICEMBRE