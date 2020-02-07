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Il week end del settore giovanile

Il week end del settore giovanile

Bianconeri in campo

di redazionejuvenews
Juventus Under
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TORINO – Attraverso il suo sito internet la Juventus ha comunicato gli impegni delle sue squadra giovanili.

“ La lista, puntuale, per non perdere neanche un impegno dei nostri ragazzi nel weekend in arrivo:
MASCHILE
UNDER 23

GARA CAMPIONATO 25A GIORNATA
DOMENICA 9 FEBBRAIO ORE 15,00
JUVENTUS U23 – ALBINOLEFFE
STADIO MOCCAGATTA SPALTO ROVERETO 17 – ALESSANDRIA

UNDER 19

GARA CAMPIONATO 3A GIORNATA – RITORNO
DOMENICA 9 FEBBRAIO ORE 10,00
CAGLIARI – JUVENTUS
SARDEGNA ARENA VIA RAIMONDO CARTA RASPI – CAGLIARI

UNDER 17

GARA CAMPIONATO 5A GIORNATA – RITORNO
DOMENICA 9 FEBBRAIO ORE 15,00
LIVORNO – JUVENTUS
CAMPO “ARMANDO PICCHI 5” VIA P. NENNI – LOC. BANDITELLA – LIVORNO

UNDER 16

GARA CAMPIONATO 5A GIORNATA – RITORNO
DOMENICA 9 FEBBRAIO ORE 13,00
JUVENTUS – LAZIO
CAMPO ALE & RICKY VIA STUPINIGI 182 – VINOVO

UNDER 15

GARA CAMPIONATO 5A GIORNATA – RITORNO
DOMENICA 9 FEBBRAIO ORE 11,00
JUVENTUS – LAZIO
CAMPO ALE & RICKY VIA STUPINIGI 182 – VINOVO

UNDER 14

CAMPIONATO U14 INTERR.LE SOC. PROF. 3A GIORNATA RITORNO
SABATO 8 FEBBRAIO ORE 14,30
JUVENTUS – GOZZANO
CAMPO D. MAROLA VIA DEL CASTELLO 3 – CHISOLA

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U15 SECONDE SQ. 1A GIORNATA RITORNO
DOMENICA 9 FEBBRAIO ORE 17,00
CBS SCUOLA CALCIO – JUVENTUS
CAMPO SINTETICO CAVORETTO CORSO SICILIA 58 – TORINO

UNDER 13

CAMPIONATO UNDER 13 PROF – 4a RIT.
DOMENICA 9 FEBBRAIO ORE 17,00
JUVENTUS B – TORINO
CAMPO: JTC di via Stupinigi 182 – VINOVO (TO)

CAMPIONATO UNDER 13 PROF – 4a RIT.
DOMENICA 9 FEBBRAIO ORE 17,00
JUVENTUS A – JUVENTUS B
CAMPO: JTC di via Stupinigi 182 – VINOVO (TO)

UNDER 12

TORNEO “IMMO CUP”
VENERDI 7, SABATO 8 E DOMENICA 9 FEBBRAIO
CAMPO: Sporthalle “Markgrafenschule”, Egerstraße 1 – Weil am Rhein

AMICHEVOLE
SABATO 8 FEBBRAIO ORE 11,40
VANCHIGLIA – JUVENTUS
CAMPO: “Gaspare Tallia”, campo A, di via Ernesto Ragazzoni – TORINO

CONFRONTO TECNICO
DOMENICA 9 FEBBRAIO ORE 15,00
JUVENTUS – RENATE
CAMPO: JTC di via Stupinigi 182 – VINOVO (TO)

UNDER 11

CONFRONTO TECNICO
DOMENICA 9 FEBBRAIO ORE 15,00
JUVENTUS – RENATE
CAMPO: JTC di via Stupinigi 182 – VINOVO (TO)

TORNEO “SPORT INSIEME”
SABATO 8 FEBBRAIO
H. 10,00: JUVENTUS – LEGINO
H. 10,45: JUVENTUS – CHERASCHESE
H. 11,30: JUVENTUS – CHISOLA
CAMPO: “Chisola” di via al Castello 3 – VINOVO (TO)

TORNEO “CSI TALENT”
SABATO 8 E DOMENICA 9 FEBBRAIO
CAMPO: “Pavillon des Sports”, route de Vessy 12 – Geneve

UNDER 10

TORNEO “IMMO CUP”
VENERDI 7, SABATO 8 E DOMENICA 9 FEBBRAIO
CAMPI: Sporthalle “Markgrafenschule”, Egerstraße 1 – Weil am Rhein & Sportanlage “Grütt” Lörrach, Grüttweg 19 – Lörrach

AMICHEVOLE
SABATO 8 FEBBRAIO ORE 10,00
VANCHIGLIA – JUVENTUS
CAMPO: “Gaspare Tallia”, campo A, di via Ernesto Ragazzoni – TORINO

TORNEO “MOLE CUP”
DOMENICA 9 FEBBRAIO
H. 15,15: JUVENTUS – LOMBARDINA
H. 16,15: JUVENTUS – BRA
Dalle H. 15,15: finale
CAMPO: “Poligrù” di corso Allamano 125 – GRUGLIASCO (TO)

TORNEO “CRISTALLI DI NEVE”
SABATO 8 FEBBRAIO
H. 17,30: JUVENTUS vs ALPIGNANO
H. 18,15: JUVENTUS vs CHIERI
CAMPO: Via Alberto Sordi 13 – GRUGLIASCO (TO)

TORNEO “IL PULCINO MASCHERATO”
DOMENICA 9 FEBBRAIO
H.15,00: JUVENTUS vs PIANEZZA R.
H.16,00: JUVENTUS vs LENCI POIRINO
CAMPO: Comunale di via Enzo Ferrari 3 – PIANEZZA (TO)

UNDER 9

TORNEO “MOLE CUP”
DOMENICA 9 FEBBRAIO
H. 11,00: JUVENTUS vs Qualif. Dil.
H. 11,30: JUVENTUS vs Qualif. Dil.
Dalle H. 15,00: triangolare finale
CAMPO: “Poligrù” di corso Allamano 125 – GRUGLIASCO (TO)

TORNEO “CHIACCHIERE E CORIANDOLI”
SABATO 8 E DOMENICA 9 FEBBRAIO
CAMPO: via Dandolo 48/A – TORINO

TORNEO “CRISTALLI DI NEVE”
SABATO 8 FEBBRAIO
H. 14,00: JUVENTUS – NICHELINO H.
H. 14,45: JUVENTUS – LUCENTO
H. 15,30: JUVENTUS – SISPORT
CAMPO: Via Alberto Sordi 13 – GRUGLIASCO (TO)

UNDER 8

TEST MATCH INTERNO
SABATO 8 FEBBRAIO ORE 11,00
JUVENTUS U8 – JUVENTUS U7
CAMPO: JTC di via Stupinigi 182 – VINOVO (TO)

TORNEO “MOLE CUP”
DOMENICA 9 FEBBRAIO
H. 16,56: JUVENTUS vs Qualif. Dil.
H. 17,22: JUVENTUS vs PERUGIA
Dalle H. 17,50: triangolare finale
CAMPO: “Poligrù” di corso Allamano 125 – GRUGLIASCO (TO)

TORNEO “CHIACCHIERE E CORIANDOLI”
SABATO 8 E DOMENICA 9 FEBBRAIO
CAMPO: via Dandolo 48/A – TORINO

TROFEO “JAKALA CUP”
DOMENICA 9 FEBBRAIO ORE 17,00
JUVENTUS – SISPORT
CAMPO: via del Castello 3 – VINOVO (TO)

UNDER 7

TEST MATCH INTERNO
SABATO 8 FEBBRAIO ORE 11,00
JUVENTUS U8 – JUVENTUS U7
CAMPO: JTC di via Stupinigi 182 – VINOVO (TO)

TORNEO “ASPETTANDO CARNEVALE”
DOMENICA 9 FEBBRAIO
H. 14,10: JUVENTUS vs JUNIOR TORRAZZA
H. 14,35: JUVENTUS vs SAN GALLO S.
H. 15,00: JUVENTUS vs MONTANARO
H. 15,25: JUVENTUS vs BARCANOVA
CAMPO: via Rosa Luxemburg 5 – SETTIMO T. SE (TO)

TORNEO “CHIACCHIERE E CORIANDOLI”
DOMENICA 9 FEBBRAIO
H. 15,30: JUVENTUS vs CSF CARMAGNOLA
H. 16,00: JUVENTUS vs BARRACUDA
H. 17,00: JUVENTUS vs POZZOMAINA
CAMPO: via Dandolo 48/A – TORINO
FEMMINILE
UNDER 19

DOMENICA 9 FEBBRAIO ORE 14,30
GARA CAMPIONATO OROBICA – JUVENTUS
Cologno al Serio (BG)

UNDER 17

SABATO 8 FEBBRAIO ORE 16,00
GARA CAMPIONATO TORINO – JUVENTUS
Via Tirreno 303, Torino

UNDER 15

SABATO 8 FEBBRAIO ORE 16,00
GARA CAMPIONATO JUVENTUS – JUVE FEMM. TORINO
Via del Castello 3, CHISOLA

UNDER 14

DOMENICA 9 FEBBRAIO ORE 14,30
TEST MATCH BOLOGNA – JUVENTUS
Via Casteldebole 10, Bologna

UNDER 13

SABATO 8 FEBBRAIO ORE 14,45
AMICHEVOLE SISPORT (07) – JUVENTUS
Strada delle Cacce 38/22, Torino

DOMENICA 9 FEBBRAIO ORE 10,30
AMICHEVOLE VILLARBASSE (08) – JUVENTUS
Via San Martino, Villarbasse

UNDER 12

SABATO 8 FEBBRAIO ORE 17,00
TORNEO MEMORIAL MOSSO ALPIGNANO – JUVENTUS
Via Ragazzoni 2, Torino

UNDER 11

SABATO 8 FEBBRAIO
MEMORIAL RIVERA JUVENTUS – SANTA GIULIA e VANCHIGLIA – JUVENTUS
Via Ragazzoni 2, Torino

DOMENICA 9 FEBBRAIO ORE 14,30
TEST MATCH BOLOGNA – JUVENTUS
Via Casteldebole 10, Bologna

UNDER 10

VENERDI 7 E DOMENICA 9 FEBBRAIO
COPPA CARNEVALE
Via Sotti 22, GARINO

UNDER 9

DOMENICA 9 FEBBRAIO ORE 14,30
TEST MATCH BOLOGNA – JUVENTUS
Via Casteldebole 10, Bologna” (Juventus.com)

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