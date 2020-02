Il week end del settore giovanile

TORINO – Attraverso il suo sito internet la Juventus ha comunicato gli impegni delle sue squadra giovanili.

“ La lista, puntuale, per non perdere neanche un impegno dei nostri ragazzi nel weekend in arrivo:

MASCHILE

UNDER 23

GARA CAMPIONATO 25A GIORNATA

DOMENICA 9 FEBBRAIO ORE 15,00

JUVENTUS U23 – ALBINOLEFFE

STADIO MOCCAGATTA SPALTO ROVERETO 17 – ALESSANDRIA

UNDER 19

GARA CAMPIONATO 3A GIORNATA – RITORNO

DOMENICA 9 FEBBRAIO ORE 10,00

CAGLIARI – JUVENTUS

SARDEGNA ARENA VIA RAIMONDO CARTA RASPI – CAGLIARI

UNDER 17

GARA CAMPIONATO 5A GIORNATA – RITORNO

DOMENICA 9 FEBBRAIO ORE 15,00

LIVORNO – JUVENTUS

CAMPO “ARMANDO PICCHI 5” VIA P. NENNI – LOC. BANDITELLA – LIVORNO

UNDER 16

GARA CAMPIONATO 5A GIORNATA – RITORNO

DOMENICA 9 FEBBRAIO ORE 13,00

JUVENTUS – LAZIO

CAMPO ALE & RICKY VIA STUPINIGI 182 – VINOVO

UNDER 15

GARA CAMPIONATO 5A GIORNATA – RITORNO

DOMENICA 9 FEBBRAIO ORE 11,00

JUVENTUS – LAZIO

CAMPO ALE & RICKY VIA STUPINIGI 182 – VINOVO

UNDER 14

CAMPIONATO U14 INTERR.LE SOC. PROF. 3A GIORNATA RITORNO

SABATO 8 FEBBRAIO ORE 14,30

JUVENTUS – GOZZANO

CAMPO D. MAROLA VIA DEL CASTELLO 3 – CHISOLA

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U15 SECONDE SQ. 1A GIORNATA RITORNO

DOMENICA 9 FEBBRAIO ORE 17,00

CBS SCUOLA CALCIO – JUVENTUS

CAMPO SINTETICO CAVORETTO CORSO SICILIA 58 – TORINO

UNDER 13

CAMPIONATO UNDER 13 PROF – 4a RIT.

DOMENICA 9 FEBBRAIO ORE 17,00

JUVENTUS B – TORINO

CAMPO: JTC di via Stupinigi 182 – VINOVO (TO)

CAMPIONATO UNDER 13 PROF – 4a RIT.

DOMENICA 9 FEBBRAIO ORE 17,00

JUVENTUS A – JUVENTUS B

CAMPO: JTC di via Stupinigi 182 – VINOVO (TO)

UNDER 12

TORNEO “IMMO CUP”

VENERDI 7, SABATO 8 E DOMENICA 9 FEBBRAIO

CAMPO: Sporthalle “Markgrafenschule”, Egerstraße 1 – Weil am Rhein

AMICHEVOLE

SABATO 8 FEBBRAIO ORE 11,40

VANCHIGLIA – JUVENTUS

CAMPO: “Gaspare Tallia”, campo A, di via Ernesto Ragazzoni – TORINO

CONFRONTO TECNICO

DOMENICA 9 FEBBRAIO ORE 15,00

JUVENTUS – RENATE

CAMPO: JTC di via Stupinigi 182 – VINOVO (TO)

UNDER 11

CONFRONTO TECNICO

DOMENICA 9 FEBBRAIO ORE 15,00

JUVENTUS – RENATE

CAMPO: JTC di via Stupinigi 182 – VINOVO (TO)

TORNEO “SPORT INSIEME”

SABATO 8 FEBBRAIO

H. 10,00: JUVENTUS – LEGINO

H. 10,45: JUVENTUS – CHERASCHESE

H. 11,30: JUVENTUS – CHISOLA

CAMPO: “Chisola” di via al Castello 3 – VINOVO (TO)

TORNEO “CSI TALENT”

SABATO 8 E DOMENICA 9 FEBBRAIO

CAMPO: “Pavillon des Sports”, route de Vessy 12 – Geneve

UNDER 10

TORNEO “IMMO CUP”

VENERDI 7, SABATO 8 E DOMENICA 9 FEBBRAIO

CAMPI: Sporthalle “Markgrafenschule”, Egerstraße 1 – Weil am Rhein & Sportanlage “Grütt” Lörrach, Grüttweg 19 – Lörrach

AMICHEVOLE

SABATO 8 FEBBRAIO ORE 10,00

VANCHIGLIA – JUVENTUS

CAMPO: “Gaspare Tallia”, campo A, di via Ernesto Ragazzoni – TORINO

TORNEO “MOLE CUP”

DOMENICA 9 FEBBRAIO

H. 15,15: JUVENTUS – LOMBARDINA

H. 16,15: JUVENTUS – BRA

Dalle H. 15,15: finale

CAMPO: “Poligrù” di corso Allamano 125 – GRUGLIASCO (TO)

TORNEO “CRISTALLI DI NEVE”

SABATO 8 FEBBRAIO

H. 17,30: JUVENTUS vs ALPIGNANO

H. 18,15: JUVENTUS vs CHIERI

CAMPO: Via Alberto Sordi 13 – GRUGLIASCO (TO)

TORNEO “IL PULCINO MASCHERATO”

DOMENICA 9 FEBBRAIO

H.15,00: JUVENTUS vs PIANEZZA R.

H.16,00: JUVENTUS vs LENCI POIRINO

CAMPO: Comunale di via Enzo Ferrari 3 – PIANEZZA (TO)

UNDER 9

TORNEO “MOLE CUP”

DOMENICA 9 FEBBRAIO

H. 11,00: JUVENTUS vs Qualif. Dil.

H. 11,30: JUVENTUS vs Qualif. Dil.

Dalle H. 15,00: triangolare finale

CAMPO: “Poligrù” di corso Allamano 125 – GRUGLIASCO (TO)

TORNEO “CHIACCHIERE E CORIANDOLI”

SABATO 8 E DOMENICA 9 FEBBRAIO

CAMPO: via Dandolo 48/A – TORINO

TORNEO “CRISTALLI DI NEVE”

SABATO 8 FEBBRAIO

H. 14,00: JUVENTUS – NICHELINO H.

H. 14,45: JUVENTUS – LUCENTO

H. 15,30: JUVENTUS – SISPORT

CAMPO: Via Alberto Sordi 13 – GRUGLIASCO (TO)

UNDER 8

TEST MATCH INTERNO

SABATO 8 FEBBRAIO ORE 11,00

JUVENTUS U8 – JUVENTUS U7

CAMPO: JTC di via Stupinigi 182 – VINOVO (TO)

TORNEO “MOLE CUP”

DOMENICA 9 FEBBRAIO

H. 16,56: JUVENTUS vs Qualif. Dil.

H. 17,22: JUVENTUS vs PERUGIA

Dalle H. 17,50: triangolare finale

CAMPO: “Poligrù” di corso Allamano 125 – GRUGLIASCO (TO)

TORNEO “CHIACCHIERE E CORIANDOLI”

SABATO 8 E DOMENICA 9 FEBBRAIO

CAMPO: via Dandolo 48/A – TORINO

TROFEO “JAKALA CUP”

DOMENICA 9 FEBBRAIO ORE 17,00

JUVENTUS – SISPORT

CAMPO: via del Castello 3 – VINOVO (TO)

UNDER 7

TEST MATCH INTERNO

SABATO 8 FEBBRAIO ORE 11,00

JUVENTUS U8 – JUVENTUS U7

CAMPO: JTC di via Stupinigi 182 – VINOVO (TO)

TORNEO “ASPETTANDO CARNEVALE”

DOMENICA 9 FEBBRAIO

H. 14,10: JUVENTUS vs JUNIOR TORRAZZA

H. 14,35: JUVENTUS vs SAN GALLO S.

H. 15,00: JUVENTUS vs MONTANARO

H. 15,25: JUVENTUS vs BARCANOVA

CAMPO: via Rosa Luxemburg 5 – SETTIMO T. SE (TO)

TORNEO “CHIACCHIERE E CORIANDOLI”

DOMENICA 9 FEBBRAIO

H. 15,30: JUVENTUS vs CSF CARMAGNOLA

H. 16,00: JUVENTUS vs BARRACUDA

H. 17,00: JUVENTUS vs POZZOMAINA

CAMPO: via Dandolo 48/A – TORINO

FEMMINILE

UNDER 19

DOMENICA 9 FEBBRAIO ORE 14,30

GARA CAMPIONATO OROBICA – JUVENTUS

Cologno al Serio (BG)

UNDER 17

SABATO 8 FEBBRAIO ORE 16,00

GARA CAMPIONATO TORINO – JUVENTUS

Via Tirreno 303, Torino

UNDER 15

SABATO 8 FEBBRAIO ORE 16,00

GARA CAMPIONATO JUVENTUS – JUVE FEMM. TORINO

Via del Castello 3, CHISOLA

UNDER 14

DOMENICA 9 FEBBRAIO ORE 14,30

TEST MATCH BOLOGNA – JUVENTUS

Via Casteldebole 10, Bologna

UNDER 13

SABATO 8 FEBBRAIO ORE 14,45

AMICHEVOLE SISPORT (07) – JUVENTUS

Strada delle Cacce 38/22, Torino

DOMENICA 9 FEBBRAIO ORE 10,30

AMICHEVOLE VILLARBASSE (08) – JUVENTUS

Via San Martino, Villarbasse

UNDER 12

SABATO 8 FEBBRAIO ORE 17,00

TORNEO MEMORIAL MOSSO ALPIGNANO – JUVENTUS

Via Ragazzoni 2, Torino

UNDER 11

SABATO 8 FEBBRAIO

MEMORIAL RIVERA JUVENTUS – SANTA GIULIA e VANCHIGLIA – JUVENTUS

Via Ragazzoni 2, Torino

DOMENICA 9 FEBBRAIO ORE 14,30

TEST MATCH BOLOGNA – JUVENTUS

Via Casteldebole 10, Bologna

UNDER 10

VENERDI 7 E DOMENICA 9 FEBBRAIO

COPPA CARNEVALE

Via Sotti 22, GARINO

UNDER 9

DOMENICA 9 FEBBRAIO ORE 14,30

TEST MATCH BOLOGNA – JUVENTUS

Via Casteldebole 10, Bologna” (Juventus.com)