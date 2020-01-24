Il week end del settore giovanile

TORINO – La Juventus ha comunicato attraverso il suo sito internet gli impegni delle sue squadre under.
“ Gare di campionati, amichevoli, test e tornei internazionali: il weekend dei nostri ragazzi è denso di impegni. L’agenda per restare aggiornati:
MASCHILE
UNDER 23
GARA CAMPIONATO 23A GIORNATA
SABATO 25 GENAIO ORE 15,00
AURORA PRO PATRIA-JUVENTUS U23
STADIO SPERONI VIA CAMPO SPORTIVO 28 – BUSTO ARSIZIO
UNDER 19
GARA CAMPIONATO 1A GIORNATA – RITORNO
SABATO 25 GENNAIO ORE 13,00
EMPOLI-JUVENTUS
C.SO MONTEBORO VIA PIANEZZOLI SNC – EMPOLI
UNDER 17
GARA AMICHEVOLE
VENERDI 24 GENNAIO ORE 15,30
JUVENTUS-PUSKAS ACADEMY
CAMPO ALE & RICKY VIA STUPINIGI 182 – VINOVO
UNDER 16
GARA CAMPIONATO 3A GIORNATA – RITORNO
DOMENICA 26 GENNAIO ORE 15,00
JUVENTUS-PARMA
CAMPO ALE & RICKY VIA STUPINIGI 182 – VINOVO
UNDER 15
GARA CAMPIONATO 3A GIORNATA – RITORNO
DOMENICA 26 GENNAIO ORE 13,00
JUVENTUS-PARMA
CAMPO ALE & RICKY VIA STUPINIGI 182 – VINOVO
UNDER 14
CAMPIONATO U14 INTERR.LE SOC. PROF 1A GIORNATA – RITORNO
SABATO 25 GENNAIO ORE 14,30
JUVENTUS-VIRTUS ENTELLA
CAMPO MAROLA VIA DEL CASTELLO 3 – VINOVO
CAMPIONATO GIOVANISSIMI U15 SECONE SQUADRE 12A GIORNATA – ANDATA
SABATO 25 GENNAIO
JUVENTUS-POZZOMAINA
CAMPO ALE & RICKY VIA STUPINIGI 182 – VINOVO
UNDER 13
TORNEO “ATIETIS CUP”
DA GIOVEDI 23 A DOMENICA 26 GENNAIO
VINLIUS (LITUANIA)
CAMPIONATO UNDER 13 PROF 7A GIORNATA – ANDATA
SABATO 25 GENNAIO ORE 17,00
JUVENTUS-VIRTUS ENTELLA
CAMPO: JTC di Via Stupinigi 182 – VINOVO
CAMPIONATO UNDER 13 PROF 7A GIORNATA – ANDATA
SABATO 25 GENNAIO ORE 17,00
GENOA-JUVENTUS
CAMPO: sintetico “Gambino” di via del Mare – ARENZANO (GE)
UNDER 12
CONFRONTO TECNICO
DOMENICA 26 GENNAIO ORE 9,30
JUVENTUS-TRIESTINA
CAMPO: JTC di Via Stupinigi 182 – VINOVO
TORNEO FAIR PLAY ELITE UNDER 13
SABATO 25 GENNAIO
H. 15,00 JUVENTS-IVREA CALCIO
H. 16,00 JUVENTUS-OLMO
CAMPO: via Circonvallazione 1 – PAVONE (TO)
UNDER 11
TORNEO “EUROPEAN FUTSAL CUP”
SABATO 25 E DOMENICA 26 GENNAIO
CAMPO: Gymnase de la rotonde, STRASBOURG (Francia)
TORNEO “IBER CUP”
DA LUNEDI 20 A DOMENICA 26 GENNAIO
Porto Alegre (Brasile)
MEMORIAL “A. GARIAZZO”
DOMENICA 26 GENNAIO ORE 15,45
JUVENTUS-TORINO
CAMPO: via Santa Cristina 16 – BORGARO T.SE (TO)
UNDER 10
CONFRONTO TECNICO
DOMENICA 26 GENNAIO ORE 9,30
JUVENTUS-TRIESTINA
CAMPO: JTC di Via Stupinigi 182 – VINOVO
TORNEO “CRISTALLI DI NEVE”
SABATO 25 GENNAIO ORE 17,40
JUVENTUS-2a GIRONE E
CAMPO: Via Alberto Sordi 13 – GRUGLIASCO (TO)
TORNEO “IL PULCINO MASCHERATO”
DOMENICA 26 GENNAIO
CAMPO: Comunale di via Enzo Ferrari 3 – PIANEZZA (TO)
AMICHEVOLE
DOMENICA 26 GENNAIO ORE 10,00
JUVENTUS-CHIERI
CAMPO: “Chisola” di via al Castello 3 – VINOVO (TO)
UNDER 9
WINTER SCA CUP
SABATO 25 GENNAIO
H. 14,20 JUVENTUS-Qualif. Dil.
H. 14,40: JUVENTUS-Qualif. Dil.
H. 15,00 quadrangolare di finale
CAMPO: “Corso Alba” strada San Bernardino 22 – ASTI
AMICHEVOLE
DOMENICA 26 GENNAIO ORE 11,30
JUVENTUS-SCA ASTI
CAMPO: “Chisola” di via al Castello 3 – VINOVO (TO)
TORNEO “CRISTALLI DI NEVE”
SABATO 25 GENNAIO
H. 14,55: JUVENTUS-VANCHIGLIA
H. da definire: JUVENTUS-CASELLE
CAMPO: Via Alberto Sordi 13 – GRUGLIASCO (TO)
AMICHEVOLE
DOMENICA 26 GENNAIO ORE 11,30
JUVENTUS-VENARIA
CAMPO: “Chisola” di via al Castello 3 – VINOVO (TO)
UNDER 8
TROFEO “JAKALA CUP”
SABATO 25 GENNAIO
H. 16,00: JUVENTUS -CHISOLA
H. 16,45: JUVENTUS-CHIERI
CAMPO: via del Castello 3 – VINOVO (TO)
CONFRONTO TECNICO
DOMENICA 26 GENNAIO ORE 9,30
JUVENTUS-TRIESTINA
CAMPO: JTC di Via Stupinigi 182 – VINOVO
AMICHEVOLE
SABATO 25 GENNAIO ORE 14,30
SETTIMO-JUVENTUS
CAMPO: “Primo Levi” di via Primo Levi 1 – SETTIMOT.SE (TO)
AMICHEVOLE
DOMENICA 26 GENNAIO ORE 10,00
JUVENTUS-CHIERI
CAMPO: “Chisola” di via al Castello 3 – VINOVO (TO)
UNDER 7
TORNEO “COPPA CARNEVALE 2020”
SABATO 25 GENNAIO
H. 15,30: JUVENTUS-PIOSSASCO
H. 16,00: JUVENTUS-CASTAGNOLE P.
H. 16,30: JUVENTUS-BACIGALUPO
CAMPO: Palestra Comunale di via Circonvallazione 1 – PANCALIERI (TO)
TORNEO “COPPA CARNEVALE 2020”
DOMENICA 26 GENNAIO
Dalle h. 17,00: quadrangolare di finale
CAMPO: Palestra Comunale di via Circonvallazione 1 – PANCALIERI (TO)
WINTER SCA CUP
DOMENICA 26 GENNAIO
H. 14,20: JUVENTUS-Qualif. Dil.
H. 15,00: JUVENTUS-Qualif. Dil.
H. 15,40: JUVENTUS-Qualif. Dil.
H. 16,00: semifinale
H. 16,20: finale
CAMPO: “Corso Alba” strada San Bernardino 22 – ASTI
FEMMINILE
UNDER 19
DOMENICA 26 GENNAIO ORE 14,30
GARA DI CAMPIONATO RIOZZESE-JUVENTUS
Loc. Cerro al Lampo (MI)
UNDER 17
DOMENICA 26 GENNAIO ORE 11,00
ALLENAMENTO CONGIUNTO JUVENTUS-INDEP. IVREA
Via Sotti 22, GARINO
UNDER 15
SABATO 25 GENNAIO ORE 16,00
GARA DI CAMPIONATO JUVENTUS-TORINO WOMEN
Via del Castello 3, CHISOLA
UNDER 14
SABATO 25 GENNAIO ORE 14,00
TORNEO CALCIO E CORIANDOLI VENARIA-JUVENTUS
Via San Marchese 27, VENARIA
UNDER 13
DOMENICA 26 GENNAIO ORE 14,00
TORNEO CALCIO E CORIANDOLI JUVENTUS-CHIERI
Via San Marchese 27, VENARIA
UNDER 12
SABATO 25 GENNAIO ORE 15,00
ALLENAMENTO CONGIUNTO JUVENTUS-BIELLESE
Via del Castello 3, CHISOLA
UNDER 11
SABATO 25 GENNAIO ORE 14,30
MEMORIAL RIVERA JUVENTUS-S. GIACOMO CHIERI
Via Ragazzoni 2, TORINO
UNDER 10
SABATO 25 GENNAIO ORE 11,00
TEST MATCH JUVENTUS-PIACENZA
Via Sotti 22, GARINO
UNDER 9
DOMENICA 26 GENNAIO ORE 11,40
COPPA CARNEVALE JUVENTUS-LENCI POIRINO
SISPORT-JUVENTUS
Via Sotti 22, GARINO” (Juventus.com)
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