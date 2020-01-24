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Il week end del settore giovanile

Il week end del settore giovanile

Bianconeri impegnati

di redazionejuvenews
Juventus Under
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TORINO – La Juventus ha comunicato attraverso il suo sito internet gli impegni delle sue squadre under.

“ Gare di campionati, amichevoli, test e tornei internazionali: il weekend dei nostri ragazzi è denso di impegni. L’agenda per restare aggiornati:
MASCHILE
UNDER 23

GARA CAMPIONATO 23A GIORNATA
SABATO 25 GENAIO ORE 15,00
AURORA PRO PATRIA-JUVENTUS U23
STADIO SPERONI VIA CAMPO SPORTIVO 28 – BUSTO ARSIZIO

UNDER 19

GARA CAMPIONATO 1A GIORNATA – RITORNO
SABATO 25 GENNAIO ORE 13,00
EMPOLI-JUVENTUS
C.SO MONTEBORO VIA PIANEZZOLI SNC – EMPOLI

UNDER 17

GARA AMICHEVOLE
VENERDI 24 GENNAIO ORE 15,30
JUVENTUS-PUSKAS ACADEMY
CAMPO ALE & RICKY VIA STUPINIGI 182 – VINOVO

UNDER 16

GARA CAMPIONATO 3A GIORNATA – RITORNO
DOMENICA 26 GENNAIO ORE 15,00
JUVENTUS-PARMA
CAMPO ALE & RICKY VIA STUPINIGI 182 – VINOVO

UNDER 15

GARA CAMPIONATO 3A GIORNATA – RITORNO
DOMENICA 26 GENNAIO ORE 13,00
JUVENTUS-PARMA
CAMPO ALE & RICKY VIA STUPINIGI 182 – VINOVO

UNDER 14

CAMPIONATO U14 INTERR.LE SOC. PROF 1A GIORNATA – RITORNO
SABATO 25 GENNAIO ORE 14,30
JUVENTUS-VIRTUS ENTELLA
CAMPO MAROLA VIA DEL CASTELLO 3 – VINOVO

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U15 SECONE SQUADRE 12A GIORNATA – ANDATA
SABATO 25 GENNAIO
JUVENTUS-POZZOMAINA
CAMPO ALE & RICKY VIA STUPINIGI 182 – VINOVO

UNDER 13

TORNEO “ATIETIS CUP”
DA GIOVEDI 23 A DOMENICA 26 GENNAIO
VINLIUS (LITUANIA)

CAMPIONATO UNDER 13 PROF 7A GIORNATA – ANDATA
SABATO 25 GENNAIO ORE 17,00
JUVENTUS-VIRTUS ENTELLA
CAMPO: JTC di Via Stupinigi 182 – VINOVO

CAMPIONATO UNDER 13 PROF 7A GIORNATA – ANDATA
SABATO 25 GENNAIO ORE 17,00
GENOA-JUVENTUS
CAMPO: sintetico “Gambino” di via del Mare – ARENZANO (GE)

UNDER 12

CONFRONTO TECNICO
DOMENICA 26 GENNAIO ORE 9,30
JUVENTUS-TRIESTINA
CAMPO: JTC di Via Stupinigi 182 – VINOVO

TORNEO FAIR PLAY ELITE UNDER 13
SABATO 25 GENNAIO
H. 15,00 JUVENTS-IVREA CALCIO
H. 16,00 JUVENTUS-OLMO
CAMPO: via Circonvallazione 1 – PAVONE (TO)

UNDER 11

TORNEO “EUROPEAN FUTSAL CUP”
SABATO 25 E DOMENICA 26 GENNAIO
CAMPO: Gymnase de la rotonde, STRASBOURG (Francia)

TORNEO “IBER CUP”
DA LUNEDI 20 A DOMENICA 26 GENNAIO
Porto Alegre (Brasile)

MEMORIAL “A. GARIAZZO”
DOMENICA 26 GENNAIO ORE 15,45
JUVENTUS-TORINO
CAMPO: via Santa Cristina 16 – BORGARO T.SE (TO)

UNDER 10

CONFRONTO TECNICO
DOMENICA 26 GENNAIO ORE 9,30
JUVENTUS-TRIESTINA
CAMPO: JTC di Via Stupinigi 182 – VINOVO

TORNEO “CRISTALLI DI NEVE”
SABATO 25 GENNAIO ORE 17,40
JUVENTUS-2a GIRONE E
CAMPO: Via Alberto Sordi 13 – GRUGLIASCO (TO)

TORNEO “IL PULCINO MASCHERATO”
DOMENICA 26 GENNAIO
CAMPO: Comunale di via Enzo Ferrari 3 – PIANEZZA (TO)

AMICHEVOLE
DOMENICA 26 GENNAIO ORE 10,00
JUVENTUS-CHIERI
CAMPO: “Chisola” di via al Castello 3 – VINOVO (TO)

UNDER 9

WINTER SCA CUP
SABATO 25 GENNAIO
H. 14,20 JUVENTUS-Qualif. Dil.
H. 14,40: JUVENTUS-Qualif. Dil.
H. 15,00 quadrangolare di finale
CAMPO: “Corso Alba” strada San Bernardino 22 – ASTI

AMICHEVOLE
DOMENICA 26 GENNAIO ORE 11,30
JUVENTUS-SCA ASTI
CAMPO: “Chisola” di via al Castello 3 – VINOVO (TO)

TORNEO “CRISTALLI DI NEVE”
SABATO 25 GENNAIO
H. 14,55: JUVENTUS-VANCHIGLIA
H. da definire: JUVENTUS-CASELLE
CAMPO: Via Alberto Sordi 13 – GRUGLIASCO (TO)

AMICHEVOLE
DOMENICA 26 GENNAIO ORE 11,30
JUVENTUS-VENARIA
CAMPO: “Chisola” di via al Castello 3 – VINOVO (TO)

UNDER 8

TROFEO “JAKALA CUP”
SABATO 25 GENNAIO
H. 16,00: JUVENTUS -CHISOLA
H. 16,45: JUVENTUS-CHIERI
CAMPO: via del Castello 3 – VINOVO (TO)

CONFRONTO TECNICO
DOMENICA 26 GENNAIO ORE 9,30
JUVENTUS-TRIESTINA
CAMPO: JTC di Via Stupinigi 182 – VINOVO

AMICHEVOLE
SABATO 25 GENNAIO ORE 14,30
SETTIMO-JUVENTUS
CAMPO: “Primo Levi” di via Primo Levi 1 – SETTIMOT.SE (TO)

AMICHEVOLE
DOMENICA 26 GENNAIO ORE 10,00
JUVENTUS-CHIERI
CAMPO: “Chisola” di via al Castello 3 – VINOVO (TO)

UNDER 7

TORNEO “COPPA CARNEVALE 2020”
SABATO 25 GENNAIO
H. 15,30: JUVENTUS-PIOSSASCO
H. 16,00: JUVENTUS-CASTAGNOLE P.
H. 16,30: JUVENTUS-BACIGALUPO
CAMPO: Palestra Comunale di via Circonvallazione 1 – PANCALIERI (TO)

TORNEO “COPPA CARNEVALE 2020”
DOMENICA 26 GENNAIO
Dalle h. 17,00: quadrangolare di finale
CAMPO: Palestra Comunale di via Circonvallazione 1 – PANCALIERI (TO)

WINTER SCA CUP
DOMENICA 26 GENNAIO
H. 14,20: JUVENTUS-Qualif. Dil.
H. 15,00: JUVENTUS-Qualif. Dil.
H. 15,40: JUVENTUS-Qualif. Dil.
H. 16,00: semifinale
H. 16,20: finale
CAMPO: “Corso Alba” strada San Bernardino 22 – ASTI
FEMMINILE
UNDER 19

DOMENICA 26 GENNAIO ORE 14,30
GARA DI CAMPIONATO RIOZZESE-JUVENTUS
Loc. Cerro al Lampo (MI)

UNDER 17

DOMENICA 26 GENNAIO ORE 11,00
ALLENAMENTO CONGIUNTO JUVENTUS-INDEP. IVREA
Via Sotti 22, GARINO

UNDER 15

SABATO 25 GENNAIO ORE 16,00
GARA DI CAMPIONATO JUVENTUS-TORINO WOMEN
Via del Castello 3, CHISOLA

UNDER 14

SABATO 25 GENNAIO ORE 14,00
TORNEO CALCIO E CORIANDOLI VENARIA-JUVENTUS
Via San Marchese 27, VENARIA

UNDER 13

DOMENICA 26 GENNAIO ORE 14,00
TORNEO CALCIO E CORIANDOLI JUVENTUS-CHIERI
Via San Marchese 27, VENARIA

UNDER 12

SABATO 25 GENNAIO ORE 15,00
ALLENAMENTO CONGIUNTO JUVENTUS-BIELLESE
Via del Castello 3, CHISOLA

UNDER 11

SABATO 25 GENNAIO ORE 14,30
MEMORIAL RIVERA JUVENTUS-S. GIACOMO CHIERI
Via Ragazzoni 2, TORINO

UNDER 10

SABATO 25 GENNAIO ORE 11,00
TEST MATCH JUVENTUS-PIACENZA
Via Sotti 22, GARINO

UNDER 9

DOMENICA 26 GENNAIO ORE 11,40
COPPA CARNEVALE JUVENTUS-LENCI POIRINO
SISPORT-JUVENTUS
Via Sotti 22, GARINO” (Juventus.com)

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