Il vice presidente UEFA: “Il VAR Challenge? Non mi convince…”

TORINO – Michele Uva, vice presidente della Uefa, è intervenuto ai microfoni “Radio Anch’io Sport” su Radio1 dove ha parlato del Var Challenge. Queste le sue parole: “Personalmente, vengo da pallavolo e basket e non sono convintissimo. Lo vedo come un’interferenza che va contro l’indipendenza della scelta dell’arbitro sulla decisione finale. Ma è giusto che venga analizzato, venga provato, testato – poi ammette – Bisogna evolvere nel protocollo e non è semplice. In tutti i campionati si vede che c’è disomogeneità . Il protocollo va uniformato. Resta comunque una novità epocale per il calcio, un grande aiuto per gli arbitri”.

