Il S. Valentino di Marchisio, famiglia e serie tv. Padoin lo sfotte: “Anche davanti alla tele sei un Principino”

TORINO – Quella di ieri è stata una giornata importante per tutte le coppie innamorate che, hanno festeggiato il loro San Valentino come ogni anno. C’è chi ha scelto di trascorrere la serata nei ristoranti, chi ha deciso di partire per una fuga d’amore e chi invece ha preferito cinema o locali vari. E’ stato differente invece il San Valentino dell’ec centrocampista Claudio Marchisio che, lo ha trascorso all’interno della sua abitazione con la sua famiglia a guardare serie tv, come testimoniato dallo stesso ex bianconero attraverso il suo account Instagram, dove ha postato un video con la seguente citazione: “Sarà tardi, ma quanto è bello restare con i propri figli nel divano a guardare qualche programma che loro amano. Chiudo il mio San Valentino cosi, stanco e felice. Due parole che sono tanto diverse, ma che sono perfette insieme!! E come si sente nella sere tv.. Se non lotti per qualcuno non sei niente”. E’ arrivata inaspettata la replica di un altro ex bianconero, Simone Padoin che, ci ha ironizzato su cosi: “Anche davanti alla tele sei vestito impeccabile Principino”.