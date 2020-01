Il rapper 2 Chainz incontra la Juve e CR7 gli consegna la maglia

TORINO – Il mondo dello sport da sempre unisce figure emblematiche dello spettacolo, del cinema o della musica con i più grandi atleti, a secondo delle loro passioni o della loro squadra di appartenenza. Come quando Cristiano Ronaldo incontró il noto lottatore Conor McGregor, o come quando Rihanna ha fatto visita allo Juventus Stadium per assistere ad alcuni match della Vecchia Signora. Ora è toccato al noto rapper statunitense 2 Chaiz provare questa ebrezza che, nella giornata di oggi ha fatto visita allo Juventus Center, dove gli è stata consegnata è regalata la maglia del fenomeno portoghese CR7. Il tutto è stato documentato con un post social sulla pagina Instagram Live Ahead dei bianconeri, il quale ha postato la foto del musicista con in mano la maglia del suo giocatore preferito. Sotto al post, la seguente citazione “Star Power”.