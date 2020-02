TORINO – Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Psg non sarebbe intenzionato a riscattare Mauro Icardi. Dopo un inizio di stagione strabiliante, l’attaccante argentino, non sta più rendendo come prima ed ha lasciato il posto a Cavani. Dunque il ds Leonardo ci starebbe pensando due volte a riscattare l’ex Inter.