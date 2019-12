Il Portogallo applaude CR7: “E’ un aereo? No, è un altro volo di Cristiano”

TORINO – Nella serata di oggi la Juventus ha conquistato gli ultimi 3 punti del 2019, grazie al successo ottenuto in casa della Sampdoria per 1-2, con le reti messe a segno da Dybala prima e da Ronaldo poi. Il sigillo di quest’ultimo sta facendo il giro del mondo, per via della bellezza e del gesto atletico messo a segno e, non potevano mancare gli onori della propria patria. La Nazionale portoghese infatti, attraverso il profilo ufficiale Instagram, ha pubblicato una foto di CR7, mentre segna di testa un gol analogo, con la maglia del Portogallo. Sotto al post, il seguente commento ironico: “E’ un uccellino? E’ un aereo? No, è un altro volo di Cristiano Ronaldo. E’ un elicottero? No, è ancora Cristiano volante”. Chissà come reagirà il fenomeno di Funchal di fronte a questo omaggio.