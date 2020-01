Il piccolo Pjanic va a lezione dal padre: “Stessa routine ogni settimana”

TORINO – Siamo alla vigilia di quello che sarà il big match dell’Olimpico tra Roma e Juventus, con i bianconeri che vogliono mantenere la testa della classifica e con i giallorossi che, dal canto loro, vorrebbero intensificare maggiormente la lotta scudetto, magari entrando in corsa insieme ad Inter e Lazio. La partita avrà un sapore speciale per Szczesny e Miralem Pjanic, entrambi grandi doppi ex della gara, con quest’ultimo che intanto prova ad ingannare il tempo in maniera particolare. Come si può notare da un post condiviso sull’account Instagram del bosniaco infatti, il numero 5 bianconero ha trascorso la mattinata in compagnia di suo figlio Edin, impartendogli delle ‘lezioni private’ all’interno dello Juventus Center, durante l’allenamento dei piccoli. Sotto alle immagini che li ritraggono insieme dentro il campo da gioco, la seguente citazione di Pjanic: “Stessa routine come ogni fine settimana”. Chissà che il piccolo Edin non riesca a percorrere le orme tracciate dal padre, i tifosi juventini se lo augurano”.