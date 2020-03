Il Perugia si gode Nicolussi Caviglia, gioiellino di proprietà della Juventus

TORINO – Arrivato un po’ in sordina la scorsa estate al Perugia con la formula del prestito secco fino a giugno, Nicolussi Caviglia, gioiellino di proprietà della Juventus, sta finalmente avendo continuità di prestazioni. Il 19enne valdostano, quest’anno in Serie B, ha collezionato 16 presenze, condite da una rete e quattro assist, di cui l’ultimo fatto proprio ieri sera. Il giocatore del Grifo è entrato al 70′ minuto di Perugia-Benevento ed ha fornito un passaggio illuminante da una grande distanza al suo compagno di squadra, Melchiorri, per il gol del 1-2.

