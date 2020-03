Il papà di Haaland: “La Liga è un ottimo campionato per lui. Con Odegaard si capirebbe subito in campo…”

TORINO – Il papà di Haaland, Alf-Inge Haaland, ha parlato ai microfoni di As circa il buon momento di suo figlio in Bundesliga con il Borussia Dortmund: “Sono orgoglioso di quanto sta facendo e sono felice di come sta andando al Borussia Dortmund. La cosa più importante per me è che stia crescendo. Il Dortmund ci ha detto che gli serviva qualcuno come lui, ed è ora in un club che lotta per la Bundesliga e che sta crescendo nelle competizioni europee. Eravamo accostati a più di 100 squadre, ma è vero che la Liga è un ottimo campionato per mio figlio, con grandi squadre. Non se giocherà là. Quello che deve accadere, accadrà. Odegaard (di proprietà del Real Madrid, ndr)? Mio figlio ama giocare con Martin, è un grande calciatore. Loro si capiscono subito in campo”.

