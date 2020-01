Il nuovo Pjanic sarrista

TORINO – Miralem Pjanic, nell’ultimo match vinto per 4-0 contro il Cagliari ha sfiorato quota 150 tocchi durante il match, fermandosi a 142. Si tratta di un bosniaco sempre più sarrista, che amministra il gioco e smista palloni con continuità. L’obiettivo è quello di farlo diventare il “Jorginho bianconero”, giocatore fondamentale per il gioco di Sarri con il Napoli e col Chelsea. Pjanic, come evidenzia Tuttosport, nella partita contro i sardi ha infatti registrato 117 passaggi giusti su 142, che corrisponde circa al 93% di precisione.