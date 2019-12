TORINO – Nelle ultime settimane si è più volte ipotizzato uno scambio tra Paredes e Emre Can. Gli scontenti di PSG e Juventus potrebbero scambiarsi le maglie tra poche settimane, con i bianconeri che guadagnerebbero un rinforzo per la mediana, oltre che una preziosa plusvalenza a bilancio. Ma nelle ultime ore alla corsa per l’argentino si è aggiunto anche il Napoli, che vorrebbe regalare a Gattuso un nuovo regista.