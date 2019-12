TORINO – Io giocatore della Juventus Adrien Rabiot sta ritrovando la forma in queste ultime partite, nelle quali sta trovando anche più spazio.

Per Maurizio Sarri il giocatore ha bisogno di giocare per crescere di condizione, dopo essere stato fermo per tutto lo scorso anno: la sua crescita sembra comunque continua e se ne sarebbe accorto anche il Marsiglia, che starebbe cercando di strappare ai bianconeri il giocatore, che però non hanno intenzione di cedere.