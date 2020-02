TORINO – Secondo quanto riportato dal Sunday Mirror, il Manchester United vorrebbe vendere Paul Pogba prima dell’inizio degli Europei per 100 milioni di euro, in modo da poterli reinvestire subito sul mercato. La Juventus è sul giocatore ma ci potrebbero essere anche contropartite per far abbassare le pretese dei Red Devils.

