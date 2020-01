Il Manchester United pensa ancora a Emre Can

TORINO – L’esperienza in bianconero di Emre Can potrebbe terminare nel corso delle prossime settimane. Il tedesco, dopo l’esclusione dalla lista della Champions League, si è ritrovato ai margini delle rotazioni bianconere, e probabilmente sta lavorando alla ricerca di una nuova sistemazione. Le ipotesi di mercato sono molteplici, ma nelle ultime ore ESPN UK ha fatto tornare di moda quella che porterebbe Emre Can al Manchester United. I Red Devils stanno cercando rinforzi, vista anche la situazione di Matic, attualmente in uscita.