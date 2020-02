Il Manchester fa sul serio per Rabiot

TORINO – Dopo un inizio in salita, Adrien Rabiot si è pian piano calato nei piani di gioco di Maurizio Sarri, che negli ultimi mesi lo sta riproponendo dal primo minuto con sempre più frequenza. Il futuro del centrocampista francese, però, potrebbe essere lontano dalla Juventus. Come riportato dalla stampa britannica, infatti, l’ex Psg sarebbe ancora nel mirino del Manchester United, pronto a dargli l’assalto a prescindere dalla trattativa per Pogba. Il suo cartellino è valutato tra i 30 e i 40 milioni di euro e rappresenterebbe un’ottima plusvalenza per i bianconeri.