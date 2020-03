Il Lione fa il prezzo di Aouar

TORINO – Fabio Paratici continua a sondare il mercato in vista della prossima stagione, quando i bianconeri dovranno cambiare molte cose.

Uno degli obiettivi della Juventus è il calciatore del Lione Houssem Aouar, messosi in mostra proprio nella partita di andata degli ottavi di Champions League contro la Juventus: il presidente Aulas ha fatto il prezzo per il suo cartellino, chiedendo 70 milioni di euro per la sua cessione.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<