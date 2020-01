TORINO – Il Bayer Leverkusen avrebbe presentato un’offerta al Genoa per il difensore Romero, in prestito dalla Juventus.

Il club ligure e i bianconeri dovranno quindi decidere di comune accordo cosa fare de giocatore: la Juventus non sembra volersi però privare del difensore, un sicuro prospetto mandato a Genoa per crescere e per tornare a Torino a giocarsi un posto da titolare per la prossima stagione.