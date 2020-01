TORINO – Il difensore della Juventus Daniele Rugani potrebbe lasciare i bianconeri già durante questa finestra di mercato.

Il giocatore non ha avuto gli spazi che pensava avrebbe conquistato con l’arrivo di Maurizio Sarri, e starebbe pensando di lasciare i bianconeri, che lo farebbero partire anche a gennaio: stando a quanto riporta la stampa inglese infatti, il giocatore piace al Leicester che sarebbe pronto ad investire per portarlo da subito in Inghilterra.