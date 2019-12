Il Leicester fa sul serio per Rugani

TORINO – Il futuro del difensore della Juventus Daniele Rugani potrebbe essere lontano da Torino già a partire da gennaio.

Il difensore non ha infatti trovato lo spazio che pensava, e la Juventus ha deciso di metterlo in vendita, dopo che questa estate non era riuscito a farlo: stando a quanto riporta il The Telgraph, il Leicester avrebbe individuato nel difensore il profilo giusto per rinforzare la difesa in vista della seconda parte di stagione, e avrebbe pronta un’offerta per la Juventus.