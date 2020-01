TORINO – Continua in casa Juve a te re banco la questione riguardante il futuro di Federico Bernardeschi.

Il giocatore sta infatti attraversando un brutto momento, complice anche la lontananza dal campo. Il numero 33 non sembra essere ben visto da Maurizio Sarri, che non riesce a sfruttarne al meglio le caratteristiche. Con l’Europeo a giugno dunque, Bernardeschi vuole capire le intenzioni del tecnico per non rischiare di perdere la rassegna.