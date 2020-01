Il figlio di Nedved: “Colleziono anche maglie di Napoli ed Inter”

TORINO – Domenica sera, per la Juventus ci sarà una delle partite più sentite della stagione, al San Paolo di Napoli, dove ad attenderli ci saranno gli azzurri di Gennaro Gattuso. Da sempre, la rivalità tra queste due squadre è fortissima e a dare il via alla sfida, ci ha pensato Pavel Nedved Jr, il figlio della ‘Furia Ceca’ che, ha risposto a un tifoso nelle sue storie di Instagram. Alla domanda del fan, il quale chiedeva se collezionasse anche maglie dell’Inter, lui ha prontamente risposto così: “Me lo state chiedendo in parecchi, sì: colleziono anche quelle di Inter, Napoli, Roma e di qualsiasi squadra e livello. Il concetto di questo genere sta proprio nell’avere quella sportività necessaria per evitare di porsi determinati problemi. Poi, ovviamente, la mia squadra è solo una”. Chissà come reagiranno i tifosi juventini dopo questa ammissione.