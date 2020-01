Il figlio di Anastasi: “E’ stata una vergogna dimenticarsi di mio padre”

TORINO – Il figlio dell’ex attaccante bianconero Pietro Anastasi, Gianluca, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Repubblica, dove ha parlato del mancato minuto di silenzio sui campi di Serie A.

“Mio padre ha smesso di soffrire, ma che vergogna dimenticarsi di lui. Completamente d’accordo con Claudio Gentile. In tanti però, da Zoff a Mazzola, lo hanno ricordato come esempio di umiltà e umanità. E’ stato bello sentire dai suoi ex colleghi queste belle parole. Ma ne ero sicuro. Con noi era affettuoso, il nostro campione, l’eroe della nostra famiglia. Anche io giocavo e avere un papà così importante ci metteva un po’ in soggezione, ma non ci ha mai fatto pressioni”.