Il Coronavirus spaventa anche la Premier League

TORINO – Anche la Premier League ha iniziato a fare i conti con la diffusione del Coronavirus, con il rischio di ripercussioni sul campionato.

Stando a quanto riportato dai media inglesi infatti, i vertici del campionato starebbero pensando di giocare le prossime gare a porte chiuse, ma non sarebbe tutto: qualora la diffusione del virus dovesse aumentare, la Premier League è pronta a disputare tutto il resto della stagione a porte chiuse per evitare il diffondersi del contagio. L’ipotesi è al vaglio anche se per ora sembra una soluzione estrema.

