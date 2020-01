Il comunicato della Juventus su Pjaca all’Anderlecht

TORINO – Nelle ultimissime ore di questo 31 gennaio è arrivata l’ufficialità: Marko Pjaca è un nuovo giocatore dell’Anderlecht. Il croato si è trasferito nel club belga a titolo temporaneo. Questo il comunicato della società, comparso sul sito ufficiale juventus.com.

Marko Pjaca continua la sua avventura calcistica in Belgio: il giocatore, infatti, è stato ceduto in prestito all’Anderlecht.

Arrivato alla Juve nel 2016, ha anche militato, sempre in prestito, allo Schalke04 e poi alla Fiorentina, fra il 2018 e il 2019.

In bianconero ha giocato 21 gare ufficiali, segnando una rete, in Champions League, a Oporto, nell’andata degli ottavi di finale dell’edizione 2016/17.

Ringraziando Marko per il grande impegno, mai mancato in questi anni in bianconero, gli auguriamo tutto il meglio per la sua nuova esperienza all’Anderlecht!