Il Cagliari su Pjaca

TORINO – Marko Pjaca ha vissuto gli ultimi mesi alla Juventus da separato in casa, ma nel corso di questo mese potrebbe trovare una nuova sistemazione. Il mercato è aperto, il giocatore è in buona condizione fisica e più di un club ci sta pensando. Tra questi c’è anche il Cagliari, che negli ultimi giorni sembrerebbe aver fato un sondaggio per il prestito. Una sistemazione temporanea potrebbe essere l’ideale per Pjaca, che avrebbe la possibilità di rilanciarsi e magari convincere qualche club ad acquistarlo in estate.