Il Brescia prende le distanze dalle parole di Balotelli

TORINO – Il Brescia Calcio ha voluto prendere le distanze dalle parole rilasciate ieri da Mario Balotelli sulla Juventus attraverso un comunicato: “ La società Brescia Calcio intende prendere ufficialmente le distanze da quanto dichiarato dal suo tesserato Mario Balotelli, relative a ipotetici favoreggiamenti nel Campionato di Serie A – si legge in una nota -. Nello specifico, Mario Balotelli per mezzo di una diretta Instagram ripresa su Youtube, ha rilasciato oggi dichiarazioni che alludono a “favori” nei confronti di una squadra (la Juventus) in corsa per la conquista del Campionato. Brescia Calcio tiene a sottolineare che tali insinuazioni sono strettamente personali e che non sono in nessun modo riconducibili alla Società stessa.”

