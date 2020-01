TORINO – È ancora incerto il futuro del centrocampista della Juventus Emre Can, ormai ai margini deL progetto.

Nonostante abbia provato a recuperarlo, Maurizio Sarri non vede di buon occhio il centrocampista tedesco, del tutto fuori dai suoi piani. Per lui Paratici sta cercando una sistemazione, con il Borussia Dortmund che si sarebbe rifatto sotto per portarlo in Germania.