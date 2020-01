TORINO – Non solo Everton, ma anche Borussia Dormund. Questo è quello che riporta l’edizione odierna di Tuttosport che spiega come la squadra tedesca stia spingendo fortemente per avere il giocatore ex Liverpool già nella finestra di mercato di gennaio. Le concorrenti aumentano, ed Emre Can va sempre più verso un futuro lontano dalla Juventus e da Torino.