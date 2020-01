TORINO – Il terzino del Manchester City Joao Cancelo, potrebbe già lasciare la squadra inglese solo soli 6 mesi.

Il giocatore infatti non è stato utilizzato molto da Pep Guardiola, e non sembra essersi ambientato a Manchester: per questo, stando a quanto riporta la stampa inglese, Cancelo potrebbe lasciare Manchester, con il Bayern Monaco che avrebbe fatto un sondaggio per lui.