TORINO – Il Barcellona ha ottenuto il via libera dalla Federcalcio spagnola per acquistare un cartellino di un giocatore. Il club blaugrana avrà a disposizione una speciale finestra di mercato di quindici giorni in cui dovrà cercare di chiudere un’operazione. Il nuovo acquisto, però, non potrà essere utilizzato in Europa e dovrà provenire dalla Liga. Lo riporta Mundo Deportivo.

