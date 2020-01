Il 2020 è di nuovo l’anno di CR7?

TORINO – Cristiano Ronaldo ha firmato gli auguri di buon anno per i tifosi bianconeri con una splendida tripletta. Il fenomeno portoghese, dopo un periodo appannato, non poteva iniziare il 2020 in maniera migliore. La prima prestazione di questo nuovo anno solare potrebbe essere di buon auspicio: CR7 è abituato ad annate straordinarie con numeri da capogiro, e quella di ieri è stata la prima prestazione all’altezza dell’extraterrestre visto per anni al Bernabeu. Se il buongiorno si vede dal mattino, questo potrebbe essere un altro anno spaziale per Cristiano Ronaldo.