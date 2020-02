Iachini: “Abbiamo giocato tante partite ravvicinate ma non voglio alibi. Con Dybala c’è grande affetto”

TORINO – La partita? Abbiamo giocato tante partite ravvicinate e c’è stanchezza, giochiamo sempre un po’ con gli stessi. L’approccio è stato giusto ma alcune volte non abbiamo pressato bene, stiamo lavorando per applicare i concetti ed i dettagli. Per me era la terza partita ed abbiamo tenuto bene il campo. Il primo tempo? Nella seconda parte siamo calati e non capisco perché dobbiamo giocare tre partite in una settimana e ciò ci ha penalizzato ma non voglio avere alibi. Al livello di prestazione la squadra ha fatto bene. Le parole di Commisso? Non parlo con i miei ragazzi alla fine della partita. Dovevamo venire qui giocando con personalità e dovevamo essere bravi nell’ultimo passaggio. Il nuovo modulo? Ci stiamo lavorando, non volevo mettere troppa carne al fuoco subito e abbiamo grandi caratteristiche per provare più sistemi di gioco. L’abbraccio di Dybala? C’è grande affetto con Paulo è un ragazzo che è cresciuto con me e fa piacere quando valorizzi un giocatore. Vuol dire che hai lasciato qualcosa a lui”.