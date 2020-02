I tifosi bianconeri caricano la Juve: “Uniti torneremo”

TORINO – Questa sera la Juventus sarà impegnata nella delicata e importantissima trasferta di Lione, in quella che sarà la gara di andata degli ottavi di Champions e di conseguenza, è inutile negare che tutte le attenzioni dei sostenitori della Vecchia Signora, sono rivolte a quello che accadrà allo stadio Louis II. Nella notte però, i maggiori esponenti della curva bianconera hanno voluto dedicare il loro supporto, a tutti i tifosi juventini che, per qualche motivo non riescono a sostenere la loro squadra del cuore da vicino. E’ apparso nella città di Milano infatti, uno striscione del gruppo Viking Juve Milano che, recita così: “Per chi sta pagando e non può esserci… Per chi è a casa a soffrire…Per chi va in questura a firmare…Non mollate, uniti torneremo tutti!!!”, ricondivisa poi dai Drughi sulla loro pagina social di Instagram. Questo mostra fortemente, quanto il tifo bianconero, in questo momento, sia unito piu che mai per un obiettivo comune.