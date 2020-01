I numeri di Napoli-Juventus

TORINO – LE ULTIME 3 La Juventus ha vinto le ultime tre gare di Serie A contro il Napoli: l’ultima volta in cui i bianconeri hanno registrato almeno quattro successi consecutivi contro i partenopei nella competizione risale a dicembre 1993 (cinque in quel caso).

NAPOLI 1 SU 8 Il Napoli ha vinto solo una delle ultime otto gare di campionato contro la Juventus (1N, 6P), 1-0 ad aprile 2018 sotto la guida di Maurizio Sarri. In ben sei di questi incontri i bianconeri si trovavano al primo posto in classifica a inizio giornata.

PARTENOPEI AL SAN PAOLO Il Napoli ha perso quattro partite interne di fila in Serie A per la prima volta dal 1998: i partenopei non hanno mai subito cinque sconfitte casalinghe consecutive nella competizione.

JUVE 50! La Juventus è l’unica squadra dei cinque maggiori campionati europei ad aver conquistato almeno 50 punti dopo 20 partite giocate in ciascuna delle ultime tre stagioni.

I DATI DEL NAPOLI DA DICEMBRE Dall’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina della squadra partenopea lo scorso dicembre, il Napoli è la formazione che ha registrato la percentuale realizzativa più bassa in campionato (4.3%) – la Juventus è prima in questa graduatoria nello stesso periodo (16.9%).

RETE DI PASSAGGI Juventus (332) e Napoli (326) sono le due squadre che effettuano più passaggi in media nella metà campo avversaria in questo campionato.

LA MEDIA DI SARRI Maurizio Sarri è l’allenatore con la miglior media punti con una singola squadra nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A (2.55, con la Juventus); inoltre l’attuale allenatore dei bianconeri è quello con la miglior media sulla panchina del Napoli nel periodo (2.27).

MILIK CAPOCANNONIERE DEL NAPOLI Arkadiusz Milik è l’unico giocatore del Napoli ad aver realizzato più di cinque reti in questo campionato (sette gol): l’ultima occasioni in cui i partenopei avevano un solo giocatore con 5+ marcature dopo le prime 20 partite stagionali in Serie A risaliva al 2000/01 (Nicola Amoruso).

CR (FORZA) 7 Cristiano Ronaldo – in rete da sette presenze consecutive di Serie A – potrebbe andare a segno in almeno otto partite di fila per la quarta volta dal suo esordio nei top-5 campionati europei (2003/04), diventando inoltre il primo giocatore a raggiungere questo traguardo nel periodo (anche Lionel Messi vanta tre serie da 8+ partita di fila in gol).

CHE NUMERI, TEK! Il portiere della Juventus Wojciech Szczesny è l’estremo difensore con la miglior differenza (6.1) fra Expected Goals subiti nello specchio (18.1) e reti incassate (12) nella Serie A 2019/20.