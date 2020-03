I numeri di Juventus-Inter

TORINO – I PRECEDENTI La Juventus ha perso soltanto una delle ultime 14 sfide di Serie A contro l’Inter (1-2 nel settembre 2016) – completano il parziale cinque pareggi e otto successi bianconeri.

L’INTER ALL’ALLIANZ STADIUM Il 3-1 nel novembre 2012 rimane l’unico successo dell’Inter allo Stadium in Serie A: da allora quattro successi per la Juventus (2N), che ha tenuto la porta inviolata nelle quattro occasioni più recenti.

L’INTER VS CAPOLISTA L’ultimo successo dell’Inter contro la prima in classifica in Serie A risale al settembre 2016 (2-1 contro la Juventus) – da allora i nerazzurri hanno registrato tre sconfitte e due pareggi.

QUESTIONE DI GOL Juventus e Inter sono le due squadre che hanno mancato l’appuntamento con il gol in meno occasioni in questa Serie A: una sola partita a secco per entrambe.

NERAZZURRI IN TRASFERTA L’Inter ha perso 1-2 l’ultima trasferta disputata in campionato, contro la Lazio: i nerazzurri non registrano due sconfitte esterne di fila in Serie A dalla fine della stagione 2016/17, sotto la guida di Stefano Pioli.

MIGLIOR DIFESE NEI PRIMI 45′ Juventus e Inter sono le due migliori difese della Serie A per quanto riguarda i primi tempi (otto gol subiti): tuttavia mentre i bianconeri non hanno ancora subito gol nella prima frazione nel 2020, i nerazzurri sono già a quota tre nel nuovo anno.

L’ANDATA E… 2-1 per la Juventus di Maurizio Sarri nella gara d’andata: nelle ultime 40 stagioni di Serie A solo un allenatore bianconero ha vinto entrambe le prime due sfide di campionato contro l’Inter, proprio Antonio Conte, attuale tecnico dei nerazzurri.

CR7, UN GOL DAL RECORD Con una rete, Cristiano Ronaldo stabilirebbe il record della Serie A per presenze di fila con almeno un gol all’attivo (attualmente a 11) in una singola stagione – il campione portoghese inoltre non ha mai trovato la rete per 12 gare di fila in campionato.

ERIKSEN VS JUVE L’esordio in competizioni europee per Christian Eriksen è arrivato proprio contro la Juventus nel febbraio 2010, quando giocava all’Ajax – con il Tottenham ha invece trovato la rete contro i bianconeri, in Champions League, proprio allo Stadium (nel febbraio 2018).

ATTENZIONE A… Romelu Lukaku non ha trovato la rete nell’ultima trasferta contro la Lazio – da quando veste la maglia dell’Inter non è mai rimasto a secco per due gare consecutive fuori casa. L’attaccante belga è infatti il miglior marcatore in gare esterne nei Top-5 campionati europei (12 gol).

